Futbol: Rezerv Lig toplu sonuç - Son Dakika
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Futbol: Rezerv Lig toplu sonuç

09.08.2022 20:18
Futbol: Rezerv Lig toplu sonuç

Spor Toto Süper Lig kulüplerinin katılımıyla düzenlenen Rezerv Lig'de ilk hafta sona erdi.

Spor Toto Süper Lig kulüplerinin katılımıyla düzenlenen Rezerv Lig'de ilk hafta sona erdi.

Ligde haftanın kapanış gününde 3 maç yapıldı. Arabam.com Konyaspor, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-1 yenerken, Kasımpaşa konuk olduğu Medipol Başakşehir'i 7-1 mağlup etti. HangiKredi Ümraniyespor da dış sahada Fenerbahçe'yi 4-1 yendi.

Tamamlanan ilk haftanın ardından +6 averajı bulunan Kasımpaşa, liderlik koltuğuna oturdu.

Sonuçlar

İlk hafta karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:

İstanbulspor- Trabzonspor: 3-2

Beşiktaş-Yukatel Kayserispor: 0-2

Demir Grup Sivasspor- Gaziantep FK: 1-1

VavaCars Fatih Karagümrük-Alanyaspor: 1-0

Bitexen Giresunspor- Adana Demirspor: 5-1

Fraport TAV Antalyaspor- Galatasaray: 2-4

MKE Ankaragücü-Arabam.com Konyaspor: 1-3

Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: 1-7

Fenerbahçe-HangiKredi Ümraniyespor: 1-4

YORUMLAR
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Kaynak: AA

MKE Ankaragücü, Başakşehir, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Rezerv Lig toplu sonuç - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Futbol: Rezerv Lig toplu sonuç - Son Dakika
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