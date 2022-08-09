Ligde haftanın kapanış gününde 3 maç yapıldı. Arabam.com Konyaspor , deplasmanda MKE Ankaragücü 'nü 3-1 yenerken, Kasımpaşa konuk olduğu Medipol Başakşehir 'i 7-1 mağlup etti. HangiKredi Ümraniyespor da dış sahada Fenerbahçe 'yi 4-1 yendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Futbol: Rezerv Lig toplu sonuç - Son Dakika

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