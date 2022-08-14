Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Demir Grup Sivasspor maçı sonrası konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Demir Grup Sivasspor maçı sonrası konuştu Açıklaması

14.08.2022 00:30
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Demir Grup Sivasspor maçı sonrası konuştu Açıklaması

Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Mario Balotelli'nin başka takımda oynamak istediği taktirde gitmekte özgür olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Mario Balotelli'nin başka takımda oynamak istediği taktirde gitmekte özgür olduğunu söyledi.

Sancak, Demir Grup Sivasspor maçı sonrası AA muhabirine, 3-0 lık galibiyet için takımını kutladığını söyledi.

Demir Grup Sivasspor'u da tebrik eden Sancak, "Takımımız, seyirciye keyifli bir maç izletti. İnşallah bundan sonra da devamı gelir, arzumuz bu yönde." dedi.

AA muhabirinin Mario Balotelli'nin transfer olma durumu ile ilgili sorusu üzerine Sancak, "Şimdi biz bir tane santrafor alacağız. Balotelli kalırsa başımızın üstünde yeri var. Ama gitmek isterse de zorla kimseyi tutamayız. Neticede sözleşmesinde 'serbest kalma' maddesi var. Ödeyen takım alıp götürebilir eğer kendisi de gitmek isterse. Yapabilecek bir şey yok." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Demir Grup Sivasspor maçı sonrası konuştu Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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