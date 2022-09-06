Giresunspor'a Kolombiyalı orta saha - Son Dakika
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Giresunspor'a Kolombiyalı orta saha

06.09.2022 17:30
Giresunspor'a Kolombiyalı orta saha

SPOR Toto Süper Lig takımlarından Bitexen Giresunspor, Arjantin'in Boca Juniors takımından Jorman Campunano'yu kadrosuna kattı.

SPOR Toto Süper Lig takımlarından Bitexen Giresunspor, Arjantin'in Boca Juniors takımından Jorman Campunano'yu kadrosuna kattı.

Kolombiyalı 26 yaşındaki orta saha oyuncusu için yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Giresunspor'umuz 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Jorman Campuzano ile anlaşma sağlamıştır. Jorman Campuzano'ya Giresunspor'umuza hoş geldin diyor, Çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Arjantin'in Boca Juniors takımında forma giyen Kolombiyalı orta saha oyuncusu Jorman Campuzano, halen devam eden sezonda 17 maçta forma giydi.

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Kaynak: DHA

Boca Juniors, Giresunspor, Arjantin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Giresunspor'a Kolombiyalı orta saha - Son Dakika

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