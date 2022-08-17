İstanbulspor, Ganalı santrfor Owusu'yu transfer etti - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbulspor, Ganalı santrfor Owusu'yu transfer etti

17.08.2022 16:42
İstanbulspor, Ganalı santrfor Owusu'yu transfer etti

Spor Toto Süper Lig takımlarından İstanbulspor, Ganalı santrfor Raymond Frimpong Owusu'yu kadrosuna kattı.

Spor Toto Süper Lig takımlarından İstanbulspor, Ganalı santrfor Raymond Frimpong Owusu'yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Ukrayna'nın Zorya Luhansk takımında forma giyen 20 yaşındaki futbolcu transfer edildi. Sağlık kontrollerinin ardından başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu ile bir araya gelen Owusu, 1 yıllık sözleşmeye imzasını attı.

Ukrayna temsilcisine Mart 2021'de transfer olan Owusu, geçen sezon Premier Lig'de 14 maçta 4 gol attı. Genç santrfor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 4, UEFA Avrupa Ligi elemeleri ile Ukrayna Kupası'nda birer müsabakada süre aldı.

YORUMLAR
500
Belçika'daki Çaykovski Müzik Okulu adını değiştirip Rus müziklerini yasaklıyor Belçika'daki Çaykovski Müzik Okulu adını değiştirip Rus müziklerini yasaklıyor Antalya'da yabancılara konut satışında son 3 aydır Rusya ve Ukrayna başı çekiyor Antalya'da yabancılara konut satışında son 3 aydır Rusya ve Ukrayna başı çekiyor
Kaynak: AA

İstanbulspor, Luhansk, Ukrayna, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İstanbulspor, Ganalı santrfor Owusu'yu transfer etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:27 Beşiktaş, İngiliz yıldız için anlaşmaya vardı! Dele Alli geliyor
15:48 İkinci Şenol Can dönemi! Kasımpaşa yeni teknik direktörünü açıkladı
15:40 1 kişi ödü, 141 kişi hastanelik oldu! Mikrop tespit edilen dere suyunun kullanımı yasaklandı
15:23 RTÜK, animasyon filminde kadın karakterlerin yakınlaştığı sahne sebebiyle Netflix'e ceza kesti
15:04 Levent İnanır'dan dayısı Kadir İnanır'ı kızdıracak sözler: Bir cümlesi benim yıldızımı söndürdü
15:04 "Başörtülü psikiyatrist olmaz" demişti! Prof. Dr. Üstün Dökmen'e bir tepki de Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan geldi
14:53 Vatandaşların ihbar ettiği kötü kokan depoda hayvansal ürünler ele geçirildi
14:37 "Adam kazandı" eleştirilerine Muharrem İnce'den cevap: Hadi oradan!
14:31 Galatasaray'dan Nelsson'u alamayan Sevilla stoperini buldu
14:34 ABD'yi kızdıracak hamle! Çin, Rusya'ya asker gönderiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 16:43:07. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbulspor, Ganalı santrfor Owusu'yu transfer etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement