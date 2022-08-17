Kulüpten yapılan açıklamaya göre Ukrayna 'nın Zorya Luhansk takımında forma giyen 20 yaşındaki futbolcu transfer edildi. Sağlık kontrollerinin ardından başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu ile bir araya gelen Owusu, 1 yıllık sözleşmeye imzasını attı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › İstanbulspor, Ganalı santrfor Owusu'yu transfer etti - Son Dakika

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