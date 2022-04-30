Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 Antalyaspor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)

30.04.2022 22:38
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Bordo-mavililer bu sonucun ardından şampiyon olmayı garantiledi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Visca'nın ceza yayı üzerinden çektiği şutta kaleci Boffin, meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Ceza saha içi sağ çaprazından koşu yapan Visca, Cornelius'tan aldığı topta şutunu çekti kaleci Boffin gole izin vermedi.

51. dakikada Haji Wright'ın ceza sahası içinde geriye attığı pasta savunmadan seken top Ghacha'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun pasında altı pas içinde yer alan Ndao boş kaleye topu ağlara gönderdi. 1-1

55. dakikada Siopis'in müdahalesi ile Ndao yerde kalırken, hakem Atilla Karaoğlan pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi.

56. dakikada beyaz noktada topun başına geçen Fredy'nin vuruşunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi.

62. dakikada Abdülkadir Ömür ile yaptığı verkaç ile ceza sahası içinde topla buluşan Dorukhan Toköz, topu kontrol ederek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Boffin'in altından ağlarla buluştu. 2-1

80. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunun ardından ceza sahası dışından Güray'ın sert şutunda meşin yuvarlak ceza sahası içinde Haji Wright'ın önünde kaldı. Haji Wright'ın bekletmeden yaptığı vuruşta top filelere gitti. 2-2

Stat: Medical Park

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Serkan Ok xx, Kemal Yılmaz xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Dorukhan Toköz xxx, Stefano Denswil xx (Serkan Asan dk. 86 ?), Vitor Hugo xx, Puchacz xx, Siopis xx (Bakasetas dk. 59 xx), Edin Visca xx, Abdülkadir Ömür xx, Hamsik xx (Berat Özdemir dk. 73 xx), Djaniny xx (Kouassi dk. 73 xx), Cornelius xx (Koita dk. 86 ?)

Yedekler: Erce Kardeşler, İsmail Köybaşı, Ahmetcan Kaplan, Yusuf Erdoğan, Nwakaeme

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Antalyaspor: Boffin x, Bünyamin Balcı x (Gökdeniz Bayrakdar dk. 74 xx), Veysel Sarı x, Naldo x (Kudryashov dk. 86 ?), Güray Vural xx, Fredy x, Fernando xx, Ndao xx (Sinan Gümüş dk. 73 x), Luiz Adriano x (Floranus dk. 86 ?), Doğukan Sinik x (Ghacha dk. 46 xx), Haji Wright xx

Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Bahadır Öztürk, Nuri Şahin, Milosevic, Poli

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Goller: Cornelius (dk. 3), Dorukhan (dk. 62) (Trabzonspor), Ndao (dk. 51), Haji Wright (dk. 80) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Visca, Hamsik (Trabzonspor), Veysel Sarı, Naldo, Ndao (Antalyaspor) - TRABZON

Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)

YORUMLAR
500
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Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Trabzonspor, Karaoğlan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 Antalyaspor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 Antalyaspor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
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