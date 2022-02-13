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Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2Konyaspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2Konyaspor: 1 (Maç sonucu)

13.02.2022 21:01
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2Konyaspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor sahasında karşılaştığı Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor sahasında karşılaştığı Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

61. dakikada Edin Visca'nın sağ taraftan kullandığı fual atışını ceza sahası içine gönderdi. Dorukhan'ın kafa ile arkaya aşırdığı topa Denswil'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

68. dakikada Nwakaeme, Konyaspor ceza sahası içinde müthiş bir mücadele ortaya koyarak savunma oyuncularının arasından çıkıp Edin Visca'yı gördü. Bu oyuncunun vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Sehic'in solundan ağalarla buluştu. 2-0

83. dakikada ceza sahası içine yükseltilen topu göğsüyle kontrol eden Cikalleshi, top yere inmeden dönerek yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Uğurcan'ın solundan ağalarla buluşturdu. 2-1

Stat: Medical Park

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Alpaslan Dedeş xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xxx, Dorukhan Toköz xxx, Denswil xxx, Vitor Hugo xxx, Puchacz xxx, Siopis xxx, Bakasetas xxx (Hamsik dk. 71 x), Abdulkair Ömür xxx (Berat dk. 82 ?), Edin Visca xxx (Yusuf Erdoğan dk. 71 x), Nwakaeme xxx (Kouassi dk. 83 ?), Cornelius xx (Djaniny dk. 62 x)

Yedekler: Erce, Yunus Mallı, Murat Cem Akpınar, Ahmetcan Kaplan, Serkan Asan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Konyaspor: Sehic xx, Skubic x (Barış Yardımcı dk. 63 x), Adil Demirbağ x, Abdulkerim Bardakçı x, Guilherme x, Soner x (Mpoku dk. 65 x), Hadziahmetoviç x, Michalak x (Amilton dk. 74 x), Rahmanoviç x (Endri Çekici dk. 79 ?), Bytygi x, Ahmed Hassan x (Cikalleshi dk. 64 xxx)

Yedekler: Eray, Anicic, Musa Çağıran, Oğulcan Ülgün, Ekrem Kaylıbal

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Edin Visca (dk. 13 ve 68) (Trabzonspor), Cikalleshi (dk. 83) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Soner, Abdulkerim Bardakçı, Guilherme (Konyaspor) - TRABZON

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Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Edin Visca, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2Konyaspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2Konyaspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
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