Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Fenerbahçe: 5 (Maç sonucu) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Fenerbahçe: 5 (Maç sonucu)

21.05.2022 21:10
Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Fenerbahçe: 5 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'ye 5-0'lık skorla mağlup oldu.

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'ye 5-0'lık skorla mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda kale önünde Serdar Aziz'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-2

75. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan İrfan Can, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-3

76. dakikada Tisserand'ın uzun pasında topla buluşan Mert Hakan, meşin yuvarlağı ceza sahası içindeki Valencia'ya gönderdi. Bu oyuncunun şutunda top filelere gitti. 0-4

82. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Rossi'nin şutu kaleyi bulmadı.

89. dakikada Yeni Malatyaspor defansının hatasında topu kapan İrfan Can Kahveci sağdan ceza sahasına girdi ve kale önüne doğru pasını aktardı. Topla buluşan Valencia, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-5

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Bahtiyar Birinci xx, Ali Tuna xx

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu xx, Barış Başdaş x, Awuku xx, Campi xx, Hafez x (Yiğit Ulaş dk. 45+ 2 x), Atakan Müjde xx (Azubuike dk. 46 x), Mustafa Eskihellaç xx, Jospin xx, Rahman Buğra xx (Berat Mert dk. 79 x), Umut Taniş xx (Burak Efe Yaz dk. 65 x), Haqi xx (Enes Savucu dk. 78 x)

Yedekler: Murat Akşit, Ahmet Eyüp Türkaslan, Fatih Aydın, Mert Miraç Altıntaş, Kerem Altunışık

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Fenerbahçe: Altay Bayındır xx, Ferdi Kadıoğlu xx, Serdar Aziz xxx (Szalai dk. 64 x), Tisserand xx, Novak xx, Gustavo xx, Mert Hakan Yandaş xx (Sosa dk. 78 x), Zajc xx (Valencia dk. 64 xxx), İrfan Can xxx, Rossi xx (Arda Kurtulan dk. 89 ?), Serdar Dursun xxx (Burak Kapacak dk. 78 x)

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Çağtay Kurukalıp, Emir Ortakaya, Yusuf Kocatürk

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Serdar Dursun (dk. 32), Serdar Aziz (dk. 57), İrfan Can Kahveci (dk. 75), Valencia (dk. 76 ve 89) (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Barış Başdaş (dk. 23) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Szalai (Fenerbahçe), Atakan Müjde (Yeni Malatyaspor) - MALATYA

Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Fenerbahçe: 5 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Fenerbahçe: 5 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Fenerbahçe: 5 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Fenerbahçe: 5 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Fenerbahçe: 5 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Fenerbahçe: 5 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Fenerbahçe: 5 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Fenerbahçe: 5 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Fenerbahçe: 5 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Fenerbahçe: 5 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Fenerbahçe: 5 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Fenerbahçe: 5 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Fenerbahçe: 5 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Fenerbahçe: 5 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Fenerbahçe: 5 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Fenerbahçe: 5 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Fenerbahçe: 5 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Fenerbahçe: 5 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Fenerbahçe: 5 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Fenerbahçe: 5 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Fenerbahçe: 5 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Fenerbahçe: 5 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Fenerbahçe: 5 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Fenerbahçe: 5 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Fenerbahçe: 5 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Fenerbahçe: 5 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Fenerbahçe: 5 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Fenerbahçe: 5 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Fenerbahçe: 5 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Fenerbahçe: 5 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Fenerbahçe: 5 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Fenerbahçe: 5 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Fenerbahçe: 5 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Fenerbahçe: 5 (Maç sonucu)

YORUMLAR
500
Fenerbahçe, ligi 2. sırada tamamladı! Sezonun son karşılaşmasında Yeni Malatyaspor'u farkla mağlup etti Fenerbahçe, ligi 2. sırada tamamladı! Sezonun son karşılaşmasında Yeni Malatyaspor'u farkla mağlup etti Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçından notlar Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçından notlar
Kaynak: İHA

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Valencia, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Fenerbahçe: 5 (Maç sonucu) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Fenerbahçe: 5 (Maç sonucu) - Son Dakika
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