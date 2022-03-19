Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Kasımpaşa: 0 (ilk yarı) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Kasımpaşa: 0 (ilk yarı)

19.03.2022 14:26
Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Kasımpaşa: 0 (ilk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (ilk yarı)

14. dakikada Kasımpaşa'nın sol kanattan geliştirdiği atakta Mortadha'nın ceza sahasına yaptığı ortada topa yükselen Umut'un vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

20. dakikada Kasımpaşa'nın sol kanattan kullandığı korner atışında topa yükselen Muleka'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

25. dakikada Yeni Malatyaspor'da sol kanattan kullanılan serbest vuruşta ceza sahasında topu alan Dicko'nun sert vuruşunda kaleci Ertuğrul son anda dokunarak topu kornere çeldi.

29. dakikada tek pasla ceza sahasına sokulan Kasımpaşa'da savunmanın arasında topla buluşan Mortadha'nın dönerek sağ ayak içiyle vurduğu top kalenin sol direğine çarparak auta çıktı.

31. dakikada Kasımpaşa'da sağ kanatta başlayan atakta Hadergjonaj'ın pasında topu alan Muleka'nın kaleye gönderdiği topu kaleci Ertaç son anda çelerek gole engel oldu.

32. dakikada Yeni Malatyaspor'da Donsah'ın savunma arkasına yolladığı topu kontrol eden Tetteh'in kaleye çektiği sert şutu Ertuğrul ayağıyla son anda engelleyerek gole izin vermedi.

39. dakikada Kasımpaşa'nın sağ kanattan gelişen atağında Umut Bozok ile duvar pası yaparak savunmanın arkasına sarkan Eysseric'in yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanını terk etti.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Ali Şansalan xx, Ekrem Kan xx, Mehmet Salih Mazlum xx

Yeni Malatyaspor: Ertaç xxx, Zeffane xx, Sadık xx, Campi xx, Haddadi xx, Azubuike xx, Mustafa xx, Donsah xx, Rahman Buğra xx (Jospin dk. 35 ?), Dicko x, Tetteh xx,

Yedekler: Abdulsamed, Ahmet Eyüp, Awuku, Kenan, H.Osman, Barış, Atakan, Mert Miraç, Muhammed Emin

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Kasımpaşa: Ertuğrul xxx, Hadergjonaj xx, Donk xx, Spajic xx, Mortadha xx, Doğucan xx, Muleke xx, Hajradinovic xx, Eysseric xx, Mabil x, Umut xx

Yedekler: Erdem, Harun, Michal Travnik, Aabid Rayane, Ahmet Emin, Tomas, Mehmet Fevzi, Tunay

Teknik Direktör: Ümit Şengül - MALATYA

Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Kasımpaşa: 0 (ilk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Kasımpaşa: 0 (ilk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Kasımpaşa: 0 (ilk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Kasımpaşa: 0 (ilk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Kasımpaşa: 0 (ilk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Kasımpaşa: 0 (ilk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Kasımpaşa: 0 (ilk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Kasımpaşa: 0 (ilk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Kasımpaşa: 0 (ilk yarı)

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Kasımpaşa: 0 (ilk yarı) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Kasımpaşa: 0 (ilk yarı) - Son Dakika
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