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Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 Beşiktaş: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)

22.01.2022 15:37
Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında karşılaştığı Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında karşılaştığı Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (ikinci yarı)

49. dakikada Pjanic'in pasında topla buluşan Rıdvan, ceza sahasına girerek çektiği şutta top kaleye paralel auta çıktı.

58. dakikada gol arayışlarını arttıran konuk ekipte ceza sahası içinde topu alan Batshuayi'nin atağında kaleci gole izin vermedi.

61. dakikada sağ kanattan Batshuayi'nin ceza sahasına girerek çektiği şutta top kaleci Ertaç'ı geçince Alex Teixeria göğsüyle topu ağlara gönderdi. 0-1

76. dakikada Güven'in ceza sahasına yaptığı ortada topu alan Batshuayi'nin ön direğe çıkarttığı topa dokunan Emirhan'ın vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

81. dakika ceza sahasına giren Tetteh'in Necip tarafından düşürülmesi sonrası yapılan itirazlar sonucu VAR'a giden hakem Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi.

84. dakikada Adem Büyük'ün kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Ersin'in solundan ağlara gitti. 1-1

89. dakikada Beşiktaş'ın atağında ceza sahasının hemen dışından Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşa yükselen Vida'nın kafa vuruşunda top direkten döndü. Dönen topu takip eden Batshuay'in volesinde top yine direğe çarparak auta çıktı.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Ekrem Kan xx, İbrahim Bozbey xx

Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Sadık xx, Semih xx, Philip xx (Tetteh dk. 66), Mehdi xx, Hafez xx, Mustafa xx (Kenan dk. 88 ?), Azubuike xx, Aabid x (Mallan dk. 74 ?), Chouiar xx, Dicko xx (Adem dk. 66 xx)

Yedekler: Abdulsamed, Buğra, Mert, Jospin, Miraç, Muhahmed

Teknik Sorumlu: Gabriel Margarit

Beşiktaş: Ersin xx, Rosier xx, Necip xx, Vida xx, Rıdvan xx, Josef xx (Atiba dk. 44 xx), Pjanic xx, Ghezzal xx, Teixeira xx (Güven dk. 66 x) Kenan xx (Emirhan dk. 66 x), Batshuayi xx

Yedekler: Emre, Montero, Oğuzhan, Gökhan, Can, Larin, Serdar

Teknik Direktör: Önder Karaveli

Goller: Adem (dk. 84 pen.) (Yeni Malatyaspor), Teixeria (dk. 61) (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Gabriel Margarit (Teknik Sorumlu) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Adem, Hafez (Yeni Malatyaspor), Teixeira, Rıdvan (Beşiktaş) - MALATYA

Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)

YORUMLAR
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Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Beşiktaş, Malatya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 Beşiktaş: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 Beşiktaş: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
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