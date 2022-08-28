Beşiktaş, Sivasspor maçına hazır

Spor Toto Süper Ligin 4'üncü haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarnı bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien İsmael yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, aktivasyon çalışmasıyla başladı. Siyah-beyazlılar, Sivasspor maçının taktik çalışmasıyla günü tamamladı.
Siyah-beyazlı ekibin, Demir Grup Sivasspor'u konuk edeceği karşılaşma yarın 21.45'te başlayacak.
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