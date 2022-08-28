Beşiktaş, Sivasspor maçına hazır - Son Dakika
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Beşiktaş, Sivasspor maçına hazır

28.08.2022 19:14
Beşiktaş, Sivasspor maçına hazır

Spor Toto Süper Ligin 4'üncü haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarnı bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Spor Toto Süper Ligin 4'üncü haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarnı bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien İsmael yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, aktivasyon çalışmasıyla başladı. Siyah-beyazlılar, Sivasspor maçının taktik çalışmasıyla günü tamamladı.

Siyah-beyazlı ekibin, Demir Grup Sivasspor'u konuk edeceği karşılaşma yarın 21.45'te başlayacak.


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Beşiktaş ile Sivasspor 33. randevuda Beşiktaş ile Sivasspor 33. randevuda Sivasspor kafilesi İstanbul'da Sivasspor kafilesi İstanbul'da
Kaynak: DHA

Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Sivasspor maçına hazır - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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