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Spor Toto Teşkilatı, yasa dışı bahisle mücadele için vergi indirimine gitti - Son Dakika
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Spor Toto Teşkilatı, yasa dışı bahisle mücadele için vergi indirimine gitti

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, yasa dışı bahisle mücadelenin desteklenmesi amacıyla şans oyunları vergi oranlarında düzenleme yapılarak indirime gidildiğini açıkladı. Yapılan düzenlemelerin ardından şans oyunları vergi oranında indirime gidildiği belirtilen açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) yasa dışı bahisle mücadelesinin desteklenmesi amacıyla şans oyunları vergi oranlarında indirime gidildiği ifade edildi.

Spor Toto Teşkilatı, yasa dışı bahisle mücadele için vergi indirimine gitti
29.12.2023 - 16:07,
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Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, yasa dışı bahisle mücadelenin desteklenmesi amacıyla şans oyunları vergi oranlarında düzenleme yapılarak indirime gidildiğini açıkladı.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığından yapılan açıklamada, "Küreselleşme ile sınır aşan bir boyuta ulaşan ve ciddi güvenlik sorunu teşkil eden, terörün ve karanlık güç odaklarının da finansmanını oluşturan yasa dışı bahis ile mücadele kapsamında, uluslararası suç önleme kurumlarınca etkili tedbirlerden olduğu değerlendirilen vergi enstrümanı Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın talebi üzerine devreye alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Yapılan düzenlemelerin ardından şans oyunları vergi oranında indirime gidildiği belirtilen açıklamada, "Düzenleme çeşitli diğer tedbirlerle birlikte 28 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) yasa dışı bahisle mücadelesinin desteklenmesi amacıyla şans oyunları vergi oranlarında indirime gidilmiştir" cümlelerine yer verildi.

Kaynak: DHA
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