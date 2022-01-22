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Spor Toto Türkiye Yürüyüş Şampiyonası Uluslararası Yürüyüş Yarışmaları tamamlandı - Son Dakika

Spor Toto Türkiye Yürüyüş Şampiyonası Uluslararası Yürüyüş Yarışmaları tamamlandı

22.01.2022 18:59
Spor Toto Türkiye Yürüyüş Şampiyonası Uluslararası Yürüyüş Yarışmaları tamamlandı

Antalya'da düzenlenen Spor Toto Türkiye Yürüyüş Şampiyonası Uluslararası Yürüyüş Yarışmaları sona erdi.

Antalya'da düzenlenen Spor Toto Türkiye Yürüyüş Şampiyonası Uluslararası Yürüyüş Yarışmaları sona erdi.

Konyaaltı Sahili'nde gerçekleştirilen organizasyona 82 sporcu katıldı. Erkekler ile kadınlarda büyükler, 20 yaş altı ve 18 yaş altı kategorilerinde gerçekleştirilen yarışmada sporcular, 5 ila 35 kilometrelik parkurlarda ter döktü. Organizasyonda Hırvatistan, Letonya, Slovakya, Litvanya ve Kazakistan'dan da sporcular yer aldı.

Yarışmada 35 kilometrde Slovakyalı Michal Morvay 2.39.36'lık derecesiyle birinci olurken, Mert Atlı ise 2.44.20'lık dereceyle 35 kilometrede ilk resmi Türkiye rekorunu kırdı.

Büyük erkekler 20 kilometrede Şahin Şenoduncu birinci, Abdülselam İmuk ikinci, Mustafa Özbek de üçüncü oldu.

Büyük kadınlar 20 kilometrede Türkiye şampiyonluğu Kader Dost kazandı. Bedriye Tekin'in ikinci olduğu yarışı Songül Koçer üçüncü olarak tamamladı.

Türkiye Şampiyonası'nda U20 şampiyonlukları Mazlum Demir ve Elif Nur Özbey'e giderken, U18'de Ayetullah Bahçe ile Esra Bingöl finişe ilk sırada gelen isimler oldu.

Bu arada yarışmacılar, yağmurlu hava nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı. Bir köpek ise parkura girerek sporcularla koşması renkli görüntüler oluşturdu.

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Konyaaltı Sahili, Spor Toto, Antalya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Spor Toto Türkiye Yürüyüş Şampiyonası Uluslararası Yürüyüş Yarışmaları tamamlandı - Son Dakika
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