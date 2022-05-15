KAHRAMANMARAŞ - Spor Toto Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası tamamlandı - Son Dakika
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KAHRAMANMARAŞ - Spor Toto Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası tamamlandı

15.05.2022 15:46

Spor Toto Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası, Kahramanmaraş'ta tamamlandı.

Spor Toto Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası, Kahramanmaraş'ta tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Judo Federasyonu, Kahramanmaraş Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Merkez Spor Kompleksi'nde düzenlenen şampiyonaya 64 ilden 931 sporcunun katıldı.

Organizasyonun son gününde kadınlarda 57, 63 ve +63, erkeklerde ise 66, 73, +73 kilolarda final mücadelesi yapıldı.

Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara protokol üyeleri tarafından madalyaları verildi.

KAHRAMANMARAŞ - Spor Toto Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası tamamlandı
KAHRAMANMARAŞ - Spor Toto Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası tamamlandı
KAHRAMANMARAŞ - Spor Toto Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası tamamlandı
KAHRAMANMARAŞ - Spor Toto Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası tamamlandı
KAHRAMANMARAŞ - Spor Toto Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası tamamlandı
KAHRAMANMARAŞ - Spor Toto Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası tamamlandı
KAHRAMANMARAŞ - Spor Toto Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası tamamlandı
KAHRAMANMARAŞ - Spor Toto Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası tamamlandı
KAHRAMANMARAŞ - Spor Toto Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası tamamlandı

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KAHRAMANMARAŞ - Spor Toto Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı KAHRAMANMARAŞ - Spor Toto Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor KAHRAMANMARAŞ - Spor Toto Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAHRAMANMARAŞ - Spor Toto Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası tamamlandı - Son Dakika
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