KAHRAMANMARAŞ - Spor Toto Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası tamamlandı - Son Dakika

Spor Toto Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası, Kahramanmaraş'ta tamamlandı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Judo Federasyonu, Kahramanmaraş Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Merkez Spor Kompleksi'nde düzenlenen şampiyonaya 64 ilden 931 sporcunun katıldı.
Organizasyonun son gününde kadınlarda 57, 63 ve +63, erkeklerde ise 66, 73, +73 kilolarda final mücadelesi yapıldı.
Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara protokol üyeleri tarafından madalyaları verildi.
Kaynak: AA
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