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Trabzonspor: 0-1 - Son Dakika

Trabzonspor: 0-1

23.10.2021 21:06
Trabzonspor: 0-1

STAT: Gürsel AkselHAKEMLER: Atilla Karaoğlan (xx), Kemal Yılmaz (xx), Esat Sancaktar (xx)GÖZTEPE: İrfan Can (x) - Murat (x) (Dk. 82 Kerim), Arslanagic (xx), Atınç (xx), Kahraman (x), Burekovic (xx) (Dk. 49 Berkan x), Nwobodo (xx), Yalçın (x) (Dk. 65 Soner x), Lourency (xx) (Dk.

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan (xx), Kemal Yılmaz (xx), Esat Sancaktar (xx)

GÖZTEPE: İrfan Can (x) - Murat (x) (Dk. 82 Kerim), Arslanagic (xx), Atınç (xx), Kahraman (x), Burekovic (xx) (Dk. 49 Berkan x), Nwobodo (xx), Yalçın (x) (Dk. 65 Soner x), Lourency (xx) (Dk. 65 Tijanic x), Ndiaye (x) (Dk. 82 Baku x), Jahovic (xx)TRABZONSPOR: Uğurcan (xx) - Dorukhan (xx) (Dk. 71 Serkan x), Edgar (xx), Hugo (xx), Denswil (xx), Berat (xx), Hamsik (xx), Yusuf (x) (Dk. 46 Siopis xx), Gervinho (xxx) (Dk. 76 Cornelius x), Abdülkadir Ömür (xxx) (Dk. 87 Hüseyin), Djaniny (xx)GOL: Dk. 56 Gervinho (Trabzonspor)SARI KARTLAR: Jahovic, İrfan Can, Soner, Atınç, Maestro (TD) (Göztepe) - Hamsik, Hugo, Cornelius, Hüseyin (Trabzonspor)

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Göztepe, evinde lider Trabzonspor'u konuk etti. Karşılaşma, Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golü 56'ncı dakikada Gervinho kaydetti. Bu sonuçla puanını 24'e çıkaran Trabzonspor liderliğini korurken, Göztepe ise 8 puanda kaldı.

10'uncu dakikada rakip ceza sahası içinde sol çaprazda topla buluşan Lourency vuruşunu yaptı ancak kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı yumruklayarak tehlikeyi savuşturdu.29'uncu dakikada Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro dördüncü hakeme yaptığı itiraz sonrasında sarı kart gördü.43'üncü dakikada Burekovic'in soldan ortasında altıpas üzerindeki Jahovic'in dokunduğu top üstten auta gitti.Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı. İlk yarının sona ermesinin ardından hakeme itirazda bulunan Göztepe kalecisi İrfan Can sarı kart, Göztepe idari menajeri İlhan Şahin ise kırmızı kart gördü.56'ncı dakikada Trabzonspor öne geçti. Orta alanda topla hareketlenen Abdülkadir Ömür'ün pasında sol çaprazda topa sahip olan Gervinho, sağ köşeye yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.78'inci dakikada Soner ceza sahası içinde topu filelere gönderdi ancak gol Ndiaye'nin ofsaytta olduğu gerekçesiyle geçersiz sayıldı.86'ncı dakikada rakip oyuncudan dönen topa ceza alanı içerisinde gelişine vuran Baku'nun şutunda meşin yuvarlak yandan oyun alanını terk etti.

Karşılaşma 1-0 konuk ekibin üstünlüğüyle sonuçlandı.


Kemal Yılmaz, Trabzonspor, Karaoğlan, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor: 0-1 - Son Dakika Spor


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