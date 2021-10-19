Trabzonspor'da Bakasetas fırtınası

Trabzonspor'da şampiyonluk yarışının en güçlü kozu olan 'çilingir' lakaplı Anastasios Bakasetas, zirvedeki takımının topladığı 21 puanın 17'sine direkt katkı sağlayarak hem önemli başarı elde etti, hem de ligde 7 gol, 3 asistlik performansıyla, gol krallığında liderliğe yükseldi.

Geçen sezonun devre arası ara transfer döneminin son günlerinde Trabzonspor'a katılan Anastasios Bakasetas, bu sezonda başarılı performansıyla dikkati çekiyor. Bordo-mavililerin, en formda ismi olan 28 yaşında Yunus yıldız Bakasetas, Fenerbahçe'ye karşı kaydettiği 2 golle takımına zirveye çıkmasına katkı sağladı. 'Çilingir' lakaplı Bakasetas, takımının topladığı 21 puanın 17'sine direkt katkı sağlayarak hem önemli başarı elde etti, hem de ligde 7 gol, 3 asistlik performansıyla, gol krallığında liderliğe yükseldi. Bordo-mavili takım ile çıktığı 32 maçta 13 gol ve 8 asist kaydeden başarılı orta saha, 16 milyon 900 bin TL'lik performans priminin de kulübün kasasına girmesini sağladı. Bakasetas, bordo-mavili takım ile çıktığı 32 maçta 13 gol ve 8 asist kaydetme başarına ulaştı.

İLKLERE İMZA ATTI

Son olarak hafta sonu sahasında konuk ettikleri Fenerbahçe maçında 2 gol kaydedip, takımına galibiyeti getiren isim olan Bakasetas, Süper Lig kariyerinde de ilk frikik golünü bordo mavili formayla atmış oldu. Bakasetas ayrıca, Fenerbahçe'ye 1987/88 sezonu sonrası penaltıdan, 2007/08 sezonundan bu yana da frikikten gol atan ilk Trabzonspor futbolcusu olma başarısını elde etti.