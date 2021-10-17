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Trabzonspor-Fenerbahçe maçından notlar - Son Dakika

Trabzonspor-Fenerbahçe maçından notlar

17.10.2021 19:00
Trabzonspor-Fenerbahçe maçından notlar

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Trabzonspor, ligde son oynadığı Yukatel Kayserispor maçının 11'ine göre 5 oyuncu değişikliğiyle sahaya çıktı.

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Trabzonspor, ligde son oynadığı Yukatel Kayserispor maçının 11'ine göre 5 oyuncu değişikliğiyle sahaya çıktı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, savunmada Ahmetcan Kaplan'ın yerine kart cezasını tamamlayan Vitor Hugo'ya, sol bekte İsmail Köybaşı'nın yerine Denswil'e, orta sahada Siopis'in yerine Berat Özdemir'e şans tanıdı.

Deneyimli teknik adam, Hamsik'in yerine Abdülkadir Ömür'e, forvet hattında ise Cornelius'un yerine Djaniny'e forma verdi.

Hamsik, riske edilmedi

Slovakya Milli Takımı'nın Hırvatistan ile oynadığı maçta adalesinden sakatlanan Hamsik, riske edilmeyerek maç kadrosuna alınmadı.

Bu sezon 12 resmi maçın tamamında forma giyen Slovak oyuncu, katıldığı son antrenmanın ardından karşılaşmanın kadrosuna alınmayarak öğle saatlerinde tesislerden ayrıldı.

Slovak oyuncu, karşılaşmayı tribünden izledi.

Trabzonspor'da Hamsik'in yanı sıra Koita ve Abdulkadir Parmak, maç kadrosunda yer almayan diğer isimler oldu.

Fenerbahçe'de 4 değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Trabzonspor karşısına, ligde son oynadıkları Kasımpaşa maçının 11'inden farklı olarak 4 isimle çıktı.

Pereira, savunmada Serdar Aziz'in yerine Novak'a, orta sahada Muhammed Gümüşkaya'nın yerine Osayi-Samuel'e, hücum hattında ise Berisha'nın yerine Mesut Özil'e ve Serdar Dursun'un yerine de Valencia'ya görev verdi.

Yüzde 50 kapasite doldu

Trabzonspor taraftarı, Fenerbahçe karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi.

Satışa çıkarılan biletlerin tamamını tüketen bordo-mavili taraftarlar, stat kapasitesinin yüzde 50'sini doldurdu ve zirve mücadelesi verdikleri rakipleri karşısında takımlarını yalnız bırakmadı.

Karşılaşmayı izleyen 21 bin taraftar, takımlarına büyük destek verdi.

Nwakaeme ve Bakasetas'a Ağaoğlu'ndan ödül

Trabzonspor'un resmi fan token partneri Socios.com ile yürüttüğü '$TRA Ayın Oyuncusu Ödülü', ağustos ve eylül ayları için sonuçlandı.

Socios.com uygulaması üzerinden her ay, $TRA Fan Token sahiplerinin oylarının belirlediği '$TRA Ayın Oyuncusu Ödülü' unvanının Ağustos ve Eylül 2021'deki kazananları Anthony Nwakaeme ve Anastasios Bakasetas oldu.

Oyunculara kendileri için hazırlanan özel $TRA plaketlerini maç öncesi kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu takdim etti.

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor-Fenerbahçe maçından notlar - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Trabzonspor-Fenerbahçe maçından notlar - Son Dakika
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