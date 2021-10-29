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Trabzonspor liderliğini sürdürdü - Son Dakika

Trabzonspor liderliğini sürdürdü

29.10.2021 22:24
Trabzonspor liderliğini sürdürdü

Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-1 yenen Trabzonspor, liderliği sürdürdü.

Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-1 yenen Trabzonspor, liderliği sürdürdü.

Maçın 22. dakikasında Dokovic'in penaltı golüyle 1-0 geriye düşen bordo-mavililer, 43. dakikada Djaniny'nin penaltıdan ağlara havalandırmasıyla ilk yarıyı eşitlikle tamamladı. Oyuna ikinci yarı giren Nwakaeme, 73. dakikada takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.

Trabzonspor, puanını 27'ye yükselterek 9. haftada Fenerbahçe'den aldığı liderliği namağlup sürdürdü.

Çaykur Rizespor ise 4 puanla son sırada kaldı.

-Namağlup serisi sürüyor

Abdullah Avcı yönetiminde son mağlubiyetini geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1'lik skorla alan Trabzonspor, yenilmezliğini sürdürdü.

Bordo-mavililer, ligde son 23 maçta 12 galibiyet, 11 beraberlik aldı.

Trabzonspor'da sarı kart gören Edgar, cezalı duruma düştü. Bu futbolcu, gelecek hafta oynanacak Beşiktaş maçında görev yapamayacak.

Bordo-mavili takımda maçın 12. dakikasında sakatlanan Gervinho da sedye ile oyun alanını terk etti.

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Rizespor, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor liderliğini sürdürdü - Son Dakika Spor


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