Trabzonspor, U19 takımıyla antrenman maçı oynadı

Süper Lig'in 9'uncu haftasında oynayacağı Fenerbahçe mücadelesinin hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, bugün U19 takımıyla antrenman maçı oynadı.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün 11.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde U19 takımıyla oynadığı antrenman maçını 4-0 kazandı. A takım oyuncularının kazandığı karşılaşmanın gollerini Denswil, Salih Kavrazlı, İsmail Köybaşı ve penaltıdan Yunus Mallı kaydetti.Yarını izinli olarak geçirecek olan Trabzonspor, Pazartesi günü yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam edecek.