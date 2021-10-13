Üye Girişi
Trabzonspor'un kadro değerinde 41 milyon liralık düşüş - Son Dakika

Trabzonspor'un kadro değerinde 41 milyon liralık düşüş

13.10.2021 11:06
Trabzonspor'un kadro değerinde 41 milyon liralık düşüş

Trabzonspor'un mevcut kadro değerinde, oyuncuların güncellenen piyasa değerleri sonrası yaklaşık 41 milyon liralık düşüş yaşandı.

Trabzonspor'un mevcut kadro değerinde, oyuncuların güncellenen piyasa değerleri sonrası yaklaşık 41 milyon liralık düşüş yaşandı. Bordo-mavililerde 16 oyuncu değer kaybedip, 8 isim değerini korurken, sadece 5 ismin değerinde artış oldu.

Dünyaca ünlü futbol veri sitesi 'Transfermarkt'ta 12 Ekim 2021 tarihinde yapılan son güncellemeye göre; Trabzonspor'da, 16 futbolcunun piyasa değerinde düşüş yaşanırken 8 isim değerini korudu. Bordo-mavililerde, sadece 5 oyuncunun değerinde artış oldu. Karadeniz ekibinin ve Süper Lig'in en değerli oyuncusu konumunda yer alan Uğurcan Çakır'ın değerinde yaşadığı 2 milyon Euro'luk kayıp sonrası Miralem Pjanic'in ardında ligin en değerli ikinci oyuncusu konumuna gerilerken, bordo-mavililerde değeri en çok artan isim ise ligde gol krallığı yarışı veren orta saha oyuncusu Bakasetas oldu. Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından ligin en değerli kadrosuna sahip olan 4'üncü takım konumunda yer aldı.

16 FUTBOLCU DEĞER KAYBI YAŞADITrabzonspor'da 16 oyuncunun piyasa değerinde toplamda 9 milyon 725 bin Euro'luk düşüş yaşandı. Bordo-mavililerde Uğurcan Çakır'ın değeri 19 milyon Euro'dan 17 milyon Euro'ya, Abdülkadir Ömür 8.5 milyon Euro'dan 6 milyon Euro'ya, Djaniny 5 milyon Euro'dan 4.6 milyon Euro'ya, Dorukhan Toköz 4.7 milyon Euro'dan 3.5 milyon Euro'ya, Denswil 3.5 milyon Euro'dan 3 milyon Euro'ya, Hamsik 3 milyon Euro'dan 2.9 milyon Euro'ya, Siopis 2.7 milyon Euro'dan 2.6 milyon Euro'ya, Serkan Asan 3 milyon Euro'dan 2.2 milyon Euro'ya, Abdulkadir Parmak 3 milyon Euro'dan 2.1 milyon Euro'ya, Yunus Mallı 1.9 milyon Euro'dan 1.3 milyon Euro'ya, Hüseyin Türkmen 1.4 milyon Euro'dan 1 milyon Euro'ya, Koita 600 bin Euro'dan 500 bin Euro'ya, Erce Kardeşler 400 bin Euro'dan 350 bin Euro'ya, Arda Akbulut 250 bin Euro'dan 200 bin Euro'ya, Murat Cem Akpınar 250 bin Euro'dan 175 bin Euro'ya ve Muhammet Taha Tepe 150 bin Euro'dan 100 bin Euro'ya geriledi.8 İSİM DEĞERİNİ KORUDUBordo-mavili takımda 8 oyuncunun değerlerinde değişiklik yaşanmadı. Değeri 6 milyon Euro olan Cornelius, 5.5 milyon Euro olan Hugo, 5 milyon Euro olan Nwakaeme, 2.5 milyon Euro olan Peres, 1.8 milyon Euro olan Yusuf Sarı, 1.5 milyon Euro olan Gervinho, 700 bin Euro olan Trondsen ve 100 bin Euro olan Salih Kavrazlı değerlerini korudu.SADECE 5 OYUNCU DEĞERİNİ YÜKSELTTİ

Trabzonspor'da 3 milyon Euro fark ile değeri en çok artan oyuncu ise Anastasios Bakasetas oldu. Bakasetas, değerini 7 milyon Euro'dan 10 milyon Euro'ya, Edgar Ie 4.8 milyon Euro'dan 5.5 milyon Euro'ya, Berat Özdemir 3.5 milyon Euro'dan 5.5 milyon Euro'ya, İsmail Köybaşı 450 bin Euro'dan 500 bin Euro'ya, Ahmetcan Kaplan 100 bin Euro'dan 250 bin Euro'ya yükseltti. Bordo-mavililerde 5 oyuncunun değerinde toplamda 5 milyon 900 bin Euro'luk artış yaşandı.


Miralem Pjanic, Uğurcan Çakır, Trabzonspor, Euro, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor'un kadro değerinde 41 milyon liralık düşüş - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kraliyet ailesi tarafından Eski ABD Başkanı Donal Trump'a hediye edilen kürkler sahte çıktı 12:02 Kraliyet ailesi tarafından Eski ABD Başkanı Donal Trump'a hediye edilen kürkler sahte çıktı Müge Anlı programında yayınlanmayan görüntüler basına sızdı! Küfürler havada uçuşuyor 11:52 Müge Anlı programında yayınlanmayan görüntüler basına sızdı! Küfürler havada uçuşuyor Gençlerden duygulandıran mektup! Jose Sosa ve Mesut Özil ziyaretlerine gidecek 11:48 Gençlerden duygulandıran mektup! Jose Sosa ve Mesut Özil ziyaretlerine gidecek
Dünya Sağlık Örgütü, 3. doz aşıya tepki gösterdi: Derhal bu kararın durdurulması gerekiyor 11:30 Dünya Sağlık Örgütü, 3. doz aşıya tepki gösterdi: Derhal bu kararın durdurulması gerekiyor 11:25 "Türkiye'yi çalıştırmak intihardır Kuntz" diyen Alman efsanesi Daum'dan bomba yorum Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor 11:07 Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor
Kılıçdaroğlu, 11:03 Kılıçdaroğlu, "Dün elime önemli bir belge ulaştı" sözlerinden sonra vekillere talimatı verdi: Kamuoyu ile paylaşın Son Dakika! CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği 10:25 Son Dakika! CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği "siyasi cinayetler" iddialarıyla ilgili resen soruşturma başlatıldı

Son Dakika Haberleri
12:01 Kraliyet ailesi tarafından Eski ABD Başkanı Donal Trump'a hediye edilen kürkler sahte çıktı
11:51 Müge Anlı programında yayınlanmayan görüntüler basına sızdı! Küfürler havada uçuşuyor
11:48 Gençlerden duygulandıran mektup! Jose Sosa ve Mesut Özil ziyaretlerine gidecek
11:30 Japonya'da insandan insana bulaşan "Yezo" virüsü tespit edildi
11:30 Dünya Sağlık Örgütü, 3. doz aşıya tepki gösterdi: Derhal bu kararın durdurulması gerekiyor
11:24 "Türkiye'yi çalıştırmak intihardır Kuntz" diyen Alman efsanesi Daum'dan bomba yorum
11:21 Akşener, kürsüden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Sıkı dur, başbakan geliyor
11:09 Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "siyasi cinayet" iddialarına İçişleri Bakanı Soylu'dan cevap: Emniyet ve MİT'te böyle bir istihbarat yok
11:06 Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor
11:04 Kuzey Kore askerleri gövde gösterisi yaptı! Betonu yumruklayıp, cam ve bıçakların üstüne yattılar
Kerem olayından sonra kaptanlık verildi! Marcao, yine arkadaşının üzerine yürüdü Kerem olayından sonra kaptanlık verildi! Marcao, yine arkadaşının üzerine yürüdü         
12:10
Emekli korgeneral canlı yayında övünerek anlattı: 1 Türk savaş pilotu, 26 ABD savaş uçağını düşürdü Emekli korgeneral canlı yayında övünerek anlattı: 1 Türk savaş pilotu, 26 ABD savaş uçağını düşürdü         
11:53
Mahkemede kendisine Mahkemede kendisine "İnsan eti yiyor" diyen şahsa "Sen de erkeklere ilgi duyuyorsun" diye karşılık verdi         
11:49
9 yaşındaki çocuğu öldürüp, yardım çağırdı! Cenazesinde vicdan yapıp suçunu itiraf etti 9 yaşındaki çocuğu öldürüp, yardım çağırdı! Cenazesinde vicdan yapıp suçunu itiraf etti         
11:37
Japonya'da insandan insana bulaşan Japonya'da insandan insana bulaşan "Yezo" virüsü tespit edildi         
11:30
Akşener, kürsüden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Sıkı dur, başbakan geliyor Akşener, kürsüden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Sıkı dur, başbakan geliyor         
11:21
Kuzey Kore askerleri gövde gösterisi yaptı! Betonu yumruklayıp, cam ve bıçakların üstüne yattılar Kuzey Kore askerleri gövde gösterisi yaptı! Betonu yumruklayıp, cam ve bıçakların üstüne yattılar         
11:04
Oyuncu Bekir Aksoy, eşinin yaşadığı istismarı konuk olduğu programda anlattı: Benim de olduğum sahnede taciz edildi Oyuncu Bekir Aksoy, eşinin yaşadığı istismarı konuk olduğu programda anlattı: Benim de olduğum sahnede taciz edildi         
10:42
Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi         
10:15
4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyorlar, vali bile tepki gösterdi: Herkes masa başı iş istiyor 4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyorlar, vali bile tepki gösterdi: Herkes masa başı iş istiyor         
10:00
Reuters duyurdu: DEAŞ liderlerinden Sami Casim, Türk istihbaratının desteğiyle yakalandı Reuters duyurdu: DEAŞ liderlerinden Sami Casim, Türk istihbaratının desteğiyle yakalandı         
09:46
Başkent'te şaşkınlık yaratan manzara! Yol çalışması yapan belediye ekipleri insan kafatasıyla karşılaştı Başkent'te şaşkınlık yaratan manzara! Yol çalışması yapan belediye ekipleri insan kafatasıyla karşılaştı         
09:17
Aşk iddiasını yalanlayan Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'dan çok samimi pozlar Aşk iddiasını yalanlayan Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'dan çok samimi pozlar         
07:45
Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor         
07:44
Tuğçe Demirbilek'ten eşi Danilo Zanna'ya üstü kapalı gönderme: Hiçbir şeye şaşırma Tuğçe Demirbilek'ten eşi Danilo Zanna'ya üstü kapalı gönderme: Hiçbir şeye şaşırma         
20:06
Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı         
18:40
HDP'li Buldan'dan, Nihal Yalçın ile polemik yaşayan Tamer Karadağlı'ya cevap: Bu da sana kapak olsun HDP'li Buldan'dan, Nihal Yalçın ile polemik yaşayan Tamer Karadağlı'ya cevap: Bu da sana kapak olsun         
17:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2021 12:18:27. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzonspor'un kadro değerinde 41 milyon liralık düşüş - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement