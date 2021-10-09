Turgutlu Belediyespor potada TKBL'de

Turgutlu Belediyespor, Adana Basketbol'un ligden çekilmesiyle Türkiye Basketbol Federasyonu'nun davetlisi olarak bir üst lige çıktı.

Turgutlu Belediyespor, Adana Basketbol'un ligden çekilmesiyle Türkiye Basketbol Federasyonu'nun davetlisi olarak bir üst lige çıktı. Turgutlu temsilcisi, 2021-2022 sezonunda Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadelesine devam edecek. Geçen sezon Türkiye Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde yer aldığı grubunu namağlup lider tamamlayıp yükseldiği Play-Off'ta aldığı tek yenilgiyle 3'üncü olarak üst lige yükselme fırsatını kaçıran Turgutlu Belediyespor, Adana Basketbol Spor Kulübü'nün çekildiği Kadınlar Basketbol Ligi'ne, Basketbol Federasyonu'nun davetlisi olarak yükseldi. Turgutlu temsilcisi ligdeki ilk maçını yarın saat 18.00'de İzmir'de Vali Hüseyin Öğütcen Spor Salonu'nda Karşıyaka Çarşı Koleji ile karşı karşıya gelecek.



Son Dakika

Son seçim anketinde büyük sürpriz! AK Parti yüzde 32'lere geriledi, Babacan'ın partisi büyük sürpriz yaptı

Üşüyen çocuk ve annesini araca almayan taksicinin belediye ruhsatı yokmuş

Dakikalarca kalp masajı yaptılar! Balkondan beton zemine düşen diş doktoru hayatını kaybetti

Dolar rekor üstüne rekor kırdı! Kur 8,97 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Talihsiz kadın, kurt sürüsünün saldırdığı keçilerinin başında ağladı: Daha borçlarını bile verememiştik

İstanbul Havalimanı'nda unutulan eşyaları 3'te 1 fiyatına satın almak isteyenler kuyruk oluşturdu

Hava yolu şirketin anlaşmalı olduğu otele eskort çağıran pilot ve kabin memuruna Yargıtay'dan kötü haber

Araştırma sonuçlarına göre, 0 kan grubunda olanlar tansiyon ve kansere daha az yakalanıyorlar