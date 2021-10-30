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Turgutluspor İnegölspor'a karşı - Son Dakika

Turgutluspor İnegölspor'a karşı

30.10.2021 11:48
Turgutluspor İnegölspor'a karşı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda zirve yarışı veren Hekimoğlu Trabzon ile 2-2 berabere kalan Turgutluspor yarın İnegölspor'u konuk edecek.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda zirve yarışı veren Hekimoğlu Trabzon ile 2-2 berabere kalan Turgutluspor yarın İnegölspor'u konuk edecek. Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçta Yusuf Ziya Gündüz görev alacak.

Son 3 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik alarak yükselişe geçen 6 puanlı düşme hattındaki Turgutluspor, 11 puanı bulunan Bursa temsilcisini yenerek ateş hattından kurtulmayı hedefliyor.


Futbol Federasyonu, Hekimoğlu Trabzon, Turgutluspor, İnegölspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Turgutluspor İnegölspor'a karşı - Son Dakika Spor


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