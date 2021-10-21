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MHK Başkanı Serdar Tatlı istifa etti - Son Dakika

MHK Başkanı Serdar Tatlı istifa etti

21.10.2021 12:49
MHK Başkanı Serdar Tatlı istifa etti

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı, görevinden istifa etti.

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı, görevinden istifa etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı, görevinden istifa etti. 25 Ağustos 2020 tarihinde MHK başkanlığı görevine gelen Tatlı'nın görev süresi yaklaşık 14 ay sürerken, Merkez Hakem Kurulu'nda son 20 yılda 10 farklı isim görev aldı.

2000 yılından bu yana Bülent Yavuz, Sabri Çelik (2), Ufuk Özerten, Mustafa Çulcu, Hilmi Ok, Oğuz Sarvan, Yusuf Namoğlu (3), Zekeriya Alp (2), Kuddusi Müftüoğlu ve Serdar Tatlı başkanlık etti. - İSTANBUL

Merkez Hakem Kurulu, Futbol Federasyonu, Sabri Çelik, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor MHK Başkanı Serdar Tatlı istifa etti - Son Dakika Spor


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