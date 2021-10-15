Türkiye Cimnastik Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu yarın Ankara'da yapılacak

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanlığı 5. Olağan Genel Kurulu yarın Ankara'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanlığı 5. Olağan Genel Kurulu yarın Ankara'da gerçekleştirilecek. Başkentteki Green Park Otel'de saat 10.00'da başlayacak genel kurul için kayıtlar, 08.30-09.45 saatleri arasında yapılacak. Genel kurul için 295 delege kayıt yaptırdı. 2021 yılı faaliyet programları-geçici bütçeleri ile mali verilerin onaylanması ve ibrasının yapılacağı genel kurulda başkan adayları konuşmalarını yapacak ve başkanlık seçimi gerçekleştirilecek. Genel kurula katılacak delegelerin aşı kartı veya son 48 saat içerisinde yapılmış negatif PCR testi sonucunu getirmesi gerekiyor. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı bir gün sonra, aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacak.

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