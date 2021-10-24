Türkiye Drag Şampiyonası 2. ve 3. ayak yarışları Antalya'da tamamlandı

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) yarış takviminde yer alan Türkiye Drag Şampiyonası'nın 2. ve 3. ayak yarışları Antalya'da sona erdi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) yarış takviminde yer alan Türkiye Drag Şampiyonası'nın 2. ve 3. ayak yarışları Antalya'da sona erdi. Kepez Belediyesi tarafından Odabaşı Mahallesi'nde gerçekleştirilen Türkiye Drag Şampiyonası yarışlarına, 13 ilden 103 sporcu katıldı. Belediye başkanı Hakan Tütüncü, gazetecilere açıklamasında, drag pistini inşa ederken, gençlerin hız tutkusunu yasal zeminde yaşamasını amaçladıklarını söyledi. Amatör sporlara destek vermek için yaptıkları drag pistinin bugün ülke çapında şampiyonların merkezi haline geldiğini belirten Tütüncü, "Kepez Drag Pisti, Antalya'yı motor sporları konusunda da önemli bir merkez haline getirdi. Burada yaptığımız bütün etkinliklerde, gençlerle kalplerimizi birleştiriyor, sevgimizi büyütüyoruz." ifadelerini kullandı. Yarışmada dereceye giren sporculara ödülleri, düzenlenen törenle dakdim edildi.

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