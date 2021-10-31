Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonaları'nın 3. ayağı, 6-7 Kasım'da Fethiye'de yapılacak

Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonaları'nın 3. ayağı, 6-7 Kasım tarihlerinde Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilecek.

Fethiye Belediyesi'nin katkılarıyla Fethiye Orman Spor Kulübü tarafından organize edilecek yarışlar, Esenköy Mahallesi'ndeki Akdeniz Off-Road Park'ta yapılacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Fethiye yarışının Türkiye şampiyonlarının belirlenmesinde önemli bir rol oynayacağını söyledi.

Hem motosiklet hem de ATV sınıflarında mücadele edecek sporcuları zorlu bir parkurun beklediğini ifade eden Özdemir, "Ülkemizin hemen hemen her bölgesinden ciddi bir katılım olacak. Şampiyonada seyirci etabından sonra insan-doğa mücadelesinin en görkemli örneklerinin sergileneceği zorlu bir parkurda hem motosiklet hem de ATV yarışları kıyasıya devam edecek. Ekstrem etabı, motosiklet severlere unutulmaz anlar yaşatacak. Endurocular üstün performanslarıyla Fethiye yarışına renk katacak." diye konuştu.

Özdemir, tüm yarışseverleri şampiyonayı izlemeye davet etti.