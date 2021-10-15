Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası, Ankara'da gerçekleştirildi

Erkeklerde ise 55 kiloda Samsun Büyükşehir Belediyespor 'dan Enes Kaplan , 45 kiloda Ankara EGO Spor'dan Hamza Osman Aydoğan , 68 kiloda Samsun Büyükşehir Belediyespor'dan Cemil Tarık Altıngöz, 78 kiloda Ankara Barış Özelspor'dan Rahmet Baran Şimşek, 48 kiloda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan Yüşa Arif Kabaca, +78 kiloda İzmir Büyükşehir Belediyespor'dan Mehmet Efe Özdemir, 63 kiloda Ankara Mamak Belediyespor'dan Kadir Şantaş, 73 kiloda Ankara EGO Spor'dan Yiğithan Kılıç , 51 kiloda Gaziantep Belediyespor'dan Yunus Emre Taş ve 59 kiloda Ankara Türk Telekomspor'dan Ömer Faruk Dayıoğlu birinci oldu.

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