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Türkiye Halter Federasyonu seçime gidiyor - Son Dakika

Türkiye Halter Federasyonu seçime gidiyor

23.10.2021 13:02
Türkiye Halter Federasyonu seçime gidiyor

Türkiye Halter Federasyonu Başkan Adayı Talat Ünlü, düzenlediği basın toplantısında projelerinden ve hedeflerini açıkladı.

Türkiye Halter Federasyonu Başkan Adayı Talat Ünlü, düzenlediği basın toplantısında projelerinden ve hedeflerini açıkladı.

Türkiye Halter Federasyonu Başkan Adayı Ünlü, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Sosyal Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda açıklama yapan Talat Ünlü, Türk halterini güçlendirmek için Türkiye Halter Federasyonu yönetimine talip olduğunu vurguladı.

Halter sporunu yaygınlaştırmak ve geliştirmek istediklerini belirten Talat Ünlü, "Arkadaşlarım ile bilgilerimizi ve tecrübelerimizi antrenör, sporcu, hakem ve kulüplerimizle paylaşarak omuz omuza vererek halter sporunu yaygınlaştırmak ve geliştirmek için çalışacağız" dedi.

"Türk halterini dünya standartlarına çıkartacağız"

2024 Paris ve 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunlarını işaret eden Talat Ünlü, "Şimdiye kadar olimpiyatlarda aldığımız başarıları, 2024 Paris ve 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunlarını hedef koyarak, başarılı olmak ve Türk halterini hak ettiği yere getirerek istiyoruz. Türk Halterini dünya standartlarına çıkartacağız" ifadelerinde bulundu.

"Olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek sporcu sayısını hızla arttıracağız"

Talat Ünlü, "81 ilimizde halter faaliyetini hayata geçirmek suretiyle halter sporunu yapmış ve beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan arkadaşlarımızla iş birliği yaparak, halter sporuna uygun ve yetenekli çocuklarımızı tespit ederek, halterin geleceği için en önemli kaynağımız olan altyapımızı oluşturacağız ve olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek sporcu sayısını hızla arttıracağız" şeklinde konuştu. - ANKARA

Türkiye Halter Federasyonu seçime gidiyor
Türkiye Halter Federasyonu seçime gidiyor
Türkiye Halter Federasyonu seçime gidiyor
Türkiye Halter Federasyonu seçime gidiyor

Talat Ünlü, Türkiye, Halter, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türkiye Halter Federasyonu seçime gidiyor - Son Dakika Spor


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