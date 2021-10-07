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Türkiye, Norveç'e karşı üst üste üçüncü galibiyeti hedefliyor - Son Dakika

Türkiye, Norveç'e karşı üst üste üçüncü galibiyeti hedefliyor

07.10.2021 09:51
Türkiye, Norveç'e karşı üst üste üçüncü galibiyeti hedefliyor

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu yedinci maçında yarın karşılaşacağı Norveç ile tarihte 11. kez rakip olacak.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu yedinci maçında yarın karşılaşacağı Norveç ile tarihte 11. kez rakip olacak.

İki ülke A milli futbol takımları arasında ilki 1936'da olmak üzere geride kalan 10 maçtan 5'ini Türkiye, 3'ünü Norveç kazandı, 2 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Bu müsabakalarda Türkiye'nin 14 golüne, Norveç 15 golle cevap verdi.

Son iki maçı Türkiye kazandı

Ay-yıldızlı ekip, Norveç ile oynadığı son iki maçtan galibiyetle ayrıldı.

2008 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme mücadelesini Türkiye, Emre Belözoğlu ve Nihat Kahveci'nin golleriyle 2-1 kazandı. Milli takım, bu galibiyetle 2008 Avrupa Şampiyonası'na katılma yolunda çok önemli bir galibiyet elde etmişti.

Ay-yıldızlı ekip, rakibiyle son maçını ise 27 Mart 2021'de İspanya'nın Malaga şehrinde oynadı.

Norveç'teki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı seyahat kısıtlamaları sebebiyle İspanya'nın Malaga kentinde oynanan maçtan Türkiye 3-0 galip ayrıldı. Milli takım karşılaşmayı, Ozan Tufan (2) ve Çağlar Söyüncü'nün golleriyle kazandı.

Türkiye-Norveç maçları

Türkiye ile Norveç A milli futbol takımları arasında yapılan maçların sonuçları şöyle:

TarihYerOrganizasyonSonuç
27.03.2021MalagaDünya Kupası Elemeleri3-0
17.11.2007OsloAvrupa Şampiyonası Elemeleri2-1
28.03.2007FrankfurtAvrupa Şampiyonası Elemeleri2-2
15.08.2001OsloÖzel1-1
23.02.2000İstanbulÖzel0-2
10.11.1993İstanbulDünya Kupası Elemeleri2-1
28.04.1993OsloDünya Kupası Elemeleri1-3
29.10.1961İstanbulDünya Kupası Elemeleri2-1
01.06.1961OsloDünya Kupası Elemeleri1-0
03.08.1936BerlinOlimpiyat Oyunları0-4
Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.

Türkiye, Norveç, Futbol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye, Norveç'e karşı üst üste üçüncü galibiyeti hedefliyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Türkiye, Norveç'e karşı üst üste üçüncü galibiyeti hedefliyor - Son Dakika
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