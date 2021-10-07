Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu seçime gidiyor

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkan Adayı Abdullah Tuncay, basın açıklaması yaparak projelerini anlattı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkan Adayı Abdullah Tuncay, basın açıklaması yaparak projelerini anlattı. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TOSSFED) başkan adayı Abdullah Tuncay, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Sosyal Tesisleri'nde basın açıklamasında projelerini anlattı. Federasyonun Uluslararası alanda başarılarını arttırmak için aday olduğunu belirten Abdullah Tuncay, "Yaptığımız araştırmalarda çok fazla spor kulübü olduğu ama sporcu sayısında azalma mevcut olduğunu tespit ettik. Göreve gelir gelmez illerimizde ve bölge birliklerimizde sportif faaliyetleri başlatacağız. Pandemiyi de göz önüne alarak çocuklarımız yeniden sahalara dönmesini sağlayacağız. İllerde rekabet, bölgelerde heyecan oluşturmak istiyoruz. Türkiye'nin her yerinde spor kültürünü yaygınlaştırmamız lazım" ifadelerinde bulundu. - ANKARA

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