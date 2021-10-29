Türkiye Sutopu Federasyonunun olağan genel kurul toplantısı ertelendi

Türkiye Sutopu Federasyonunun yarın yapılacak olağan genel kurul toplantısının ertelendiği açıklandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 2018-2019 ve 2020-2021 sezonları dikkate alınacak ve kesinleşen delege listesindeki kadınlar sutopu müsabakalarına katılan takımlar yönünden Tahkim Kurulu kararı gereğince tekrar delege belirlenecek.

Yeni delegelerin ilanı federasyonun internet sitesinden yayınlanacak ve genel kurul tarihi de tekrar duyurulacak. ???????