Başkentte düzenlenen Türkiye Tekvando Poomsae Şampiyonası'nın açılış töreni gerçekleştirildi.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın açılış töreni, Mamak'taki Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda yapılırken, 1 Kasım'a kadar sürecek organizasyonda 204 kulüpten 1200 sporcu mücadele edecek.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, törende yaptığı konuşmada, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıl dönümü kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bizlere Cumhuriyeti armağan eden şehit ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Şahin, her yaştan sporcuyla poomsae şampiyonasını düzenlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Tüm kulüplerimize, antrenörlerimize ve sporcularımıza başarılar diliyorum. Çok yakın bir gelecekte bu şampiyonalarımızı kendi tesisimizde düzenlemeyi planlıyoruz. Arsa tahsisini yaptığımız tesisimizi Türk ve dünya tekvandosuna kazandıracağız. Uluslararası düzeyde bir kamp eğitim merkezine kavuşacağız. Bunun büyük heyecanını yaşıyoruz. Yine başta burada bulunan sizler gibi sporcularımızla dün olduğu gibi yarınlarda da uluslararası başarılarımıza yenilerini eklemek için çalışmaya devam edeceğiz."