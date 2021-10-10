Muğla'da 58 kilometrelik kıyasıya mücadele tamamlandı

Antalya ile Muğla arasında bu yıl ikincisi düzenlenen "Uluslararası Patara Granfondo Bisiklet Yarışı" tamamlandı.

Seydikemer ilçesindeki UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Letoon Antik Kenti önünde başlayan yarışa, 15 ülkeden 150 sporcu katıldı. Yarışçıların kıyasıya mücadele ettiği 58 kilometrelik etap, ilçe merkezinde sona erdi.

Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, bisiklet yarışlarının ilçe tanıtımına büyük katkı sağladığını belirtti.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Ömer İlman ise faaliyetin bölge ve kültürün tanıtılmasına katkı sağladığına dikkat çekerek farklı sportif etkinliklerin de Muğla'da yapılmaya devam edeceğini ifade etti.

Seydikemer Belediyesi önünde düzenlenen ödül törenine, Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker, Belediye Başkanı Yakup Otgöz, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ömer İlman, ilçe protokolü ve sporcular ile yakınları katıldı.

Yarışta erkekler genel klasmanda Yevhen Fılın birinci, Umut Göz ikinci, Erkan Güngör üçüncü oldu. Kadınlar genel klasmanda ise birinciliği Ekin Ereke, ikinciliği Buse Yücel, üçüncülüğü Selda Nepton kazandı. - MUĞLA