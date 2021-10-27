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Uluslararası Sakarya MTB Cup Gece Yarışları yapıldı - Son Dakika

Uluslararası Sakarya MTB Cup Gece Yarışları yapıldı

27.10.2021 22:33
Uluslararası Sakarya MTB Cup Gece Yarışları yapıldı

Uluslararası Bisiklet Birliğince (UCI) düzenlenen Uluslararası Sakarya MTB Cup Gece Yarışı yapıldı.

Uluslararası Bisiklet Birliğince (UCI) düzenlenen Uluslararası Sakarya MTB Cup Gece Yarışı yapıldı.

Adapazarı ilçesi Camili Mahallesi'nde yer alan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'ndeki yarış, 41 sporcunun katılımıyla start aldı.

Elit kadınlar ve elit erkekler kategorilerinde düzenlenen yarışta, 4,4 kilometrelik zorlu parkurda 7 tur atan sporcular kıyasıya mücadele etti.

Yarışlar sonucunda elit kadınlarda Çekya'dan Tereza Tvaruzkova birinci, aynı ülkeden Adela Holubova ikinci, Ukrayna'dan İrina Popova üçüncü oldu.

Elit erkeklerde ise İsviçre'den Vital Albin birinci, aynı ülkeden Walter Simon ikinci ve Almanya'dan Markus Eydt üçüncü sırada yarışı tamamladı.

Şampiyona, 31 Ekim Pazar günü düzenlenecek yarışlarla sona erecek.

Bisiklet, Sakarya, Camili, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Uluslararası Sakarya MTB Cup Gece Yarışları yapıldı - Son Dakika Spor


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