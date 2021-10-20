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Vitor Pereira: "Antwerp maçından 3 puan almanın çok önemli olduğunu biliyoruz" - Son Dakika

Vitor Pereira: "Antwerp maçından 3 puan almanın çok önemli olduğunu biliyoruz"

20.10.2021 16:28
Vitor Pereira:

- Vitor Pereira: "Antwerp maçından 3 puan almanın çok önemli olduğunu biliyoruz" Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Antwerp maçından 3 puan almanın çok önemli olduğunu bildiklerini söyledi.

- Vitor Pereira: "Antwerp maçından 3 puan almanın çok önemli olduğunu biliyoruz"

İSTANBUL - Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Antwerp maçından 3 puan almanın çok önemli olduğunu bildiklerini söyledi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu üçüncü maçında yarın sahasında Belçika ekibi Antwerp ile karşılaşacak. Müsabaka öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, mücadelenin oynanacağı Ülker Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi. İki takım için çok önemli bir maç olduğunu belirten Pereira, "3 puan almak, Avrupa savaşını devam ettirmek için çok önemli. Yunanistan'da 2-1 kaybettiler, evlerinde Frankfurt'a 1-0 kaybettiler. Seviyelerin çok yakın olduğu görülüyor. Bizim için önemli bir maç. Bu turnuvada tecrübe edinmeye çalışacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapıp, 3 puan almak istiyoruz" diye konuştu.

"Bu turnuvada daha çok tecrübeye ihtiyacımız var"

Trabzonspor maçından sonra takımın durumunun sorulması üzerine Portekizli çalıştırıcı, "Futbol gerçekten zor bir iş. Böyle kötü bir sonuçtan sonra yeni bir reaksiyon göstermeniz gerekir. Geçtiğimiz maçı düşünmememiz gerekiyor. Sonuçta son maçımızı değiştiremeyiz. Burası başka bir turnuva. Bu turnuvada daha çok tecrübeye ihtiyacımız var. Bu dersi Olympiakos maçında aldığımızı düşünüyorum. Sadece kalbinizle oynayamazsınız. Zekanızla da oynamanız gerekir. Yarın iyi bir takıma karşı oynayacağız. Sabırlı olmayız. Taktiksel dengemizi kaybetmeden bunları yapmamız gerekiyor. Bu maçtan 3 puan almanın çok önemli olduğunu biliyoruz" diye cevap verdi.

"Hakemlerin kendilerini analiz edip hatalarını düzeltmeleri gerektiğini düşünüyorum"

Hakemlerin de kendilerini geliştirmeleri, hatalarını analiz edip düzeltmeleri gerektiğini vurgulayan Pereira, " Türkiye'ye bahane göstermeye gelmedim. Buraya gelmeden buranın mükemmel bir lig olmadığını biliyordum. Gittiğim hiçbir lig de mükemmel değildi. Tabi düzeltmemiz gereken taraflarımız vardır. Ben de kendimi her geçen gün geliştirmeye çalışıyorum. Hakemlerin de bunu yapması gerektiğini düşünüyorum. Kendilerini analiz edip hatalarını düzeltmeleri gerektiğini düşünüyorum. Son aldığımız sonuç tabi ki iyi bir sonuç değil. Yarın bizim için yeni bir fırsat. En iyi performansımızı gösterip kazanmak istiyoruz. Her gün hepimiz kendimizi geliştirmeliyiz. Hatalarımızı düzeltmeliyiz. Hakemler de bu şekilde" ifadelerini kullandı.

Çok fazla maç oynadıklarını söyleyen Vitor Pereira, "Maçlara ara verildiğinde oyuncuların çoğu milli takımlara gidiyor. Bu anlamda seviyeyi yükseltmek kolay olmuyor. Modern futbol bu. Şimdi Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nın devamlı yapılması gündemde. Çünkü daha fazla turnuva, daha fazla maç, daha fazla televizyon geliri, daha fazla para demek. Ama unutuluyor ki futbolcuların da dinlenmeleri gerekiyor. Biz de şu anda problem ve sakatlıkla karşılaşıyoruz. Bu konuda daha fazla düşünmeliyiz" diyerek sözlerini tamamladı.

Vitor Pereira: Antwerp maçından 3 puan almanın çok önemli olduğunu biliyoruz
Vitor Pereira: Antwerp maçından 3 puan almanın çok önemli olduğunu biliyoruz
Vitor Pereira: Antwerp maçından 3 puan almanın çok önemli olduğunu biliyoruz
Vitor Pereira: Antwerp maçından 3 puan almanın çok önemli olduğunu biliyoruz
Vitor Pereira: Antwerp maçından 3 puan almanın çok önemli olduğunu biliyoruz
Vitor Pereira: Antwerp maçından 3 puan almanın çok önemli olduğunu biliyoruz

Yunanistan, Fenerbahçe, Türkiye, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Vitor Pereira: 'Antwerp maçından 3 puan almanın çok önemli olduğunu biliyoruz' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Vitor Pereira: "Antwerp maçından 3 puan almanın çok önemli olduğunu biliyoruz" - Son Dakika
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