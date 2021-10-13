Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Sorgun
Hakemler: Yavuz Akdemir, Gürhan Gül
Sorgun Belediyespor: Roman, Murathan Kısal, Orçun Ergün, Hakan Polat, Poluian, Wieczorek (Deniz İvgen, Onur Altınkaya, Ali Onur Edis, Melih Özdemir)
Bingöl Solhanspor: Queıroz França, Halil İbrahim Kurt, Murat Karakaya, Dautefendic, Miskevich, Kadir Cin (Fatih Yörümez, Azizcan Ataoğlan, Alper Omurca, Burak Hazırol)
Setler: 26-24, 25-13, 25-20
Süre: 36, 22, 32 (90)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 2. hafta maçında Sorgun Belediyespor, evinde Bingöl Solhanspor'u 3-0 mağlup etti.
Kaynak: AA
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