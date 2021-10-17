Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: TVF Başkent
Hakemler: Burhan İlhan, Meryem Pelenk Tekol
Ziraat Bankkart: Arslan Ekşi, Atanasov, Faik Samet Güneş, Ter Maat, Tuinstra, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar, Ahmet Samet Baltacı, Halil İbrahim Yücel, Muhammed Ertuğrul)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Burakhan Tosun, Caner Çiçekoğlu, Bahov, Uğur Güneş, Graciano da Silva, Gökhan Gökgöz ( Ahmet Karataş, Umut Özdemir, Serhat Uzun, Berk Dilmenler)
Setler: 25-17, 23-25, 25-21, 25-23
Süre: 113 dakika (24, 31, 28, 30)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 3. haftasında Ziraat Bankkart, konuk ettiği Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.
Kaynak: AA
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