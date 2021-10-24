Salon: TVF Başkent
Hakemler: Tuncay Kandemir, Ali Sarıkuzu
Halkbank: Bruno, Vigrass, Vucicevic, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç, Selçuk Keskin ( Volkan Döne, Caner Ergül, Aslan Ekşi, Abdullah Çam, Efe Bayram)
Tokat Belediye Plevne: Teppan, Mehmet Hacıoğlu, Hacı Şahin, Arda Bostan, Alisson, Fatih Cihan (Ali İhsan Heper, Semih Çelik, Ahmet Can Büyükgöz, Mustafa Cervatoğlu, Atakan Topal, Eren Kanlı, Rıfat Kantarcıoğlu)
Setler: 25-15, 25-22, 22-25, 25-16
Süre: 116 dakika (23, 29, 35, 29)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. haftasında Halkbank, Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 mağlup etti.
Kaynak: AA
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