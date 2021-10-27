Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi
Hakemler: Yasin Okumuş, Ferhat Büyükpamukçu
Altekma: Ertuğrul Gazi Metin, Buculjevic, Hugo, Yunus Emre Tayaz, Weber, Cafer Kirkit ( Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Halil Dolaşık, Garkoroudi, Ömer Furkan Dur, Altay Demirci, Kerem Yaman)
Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Ahmet Tümer, Metin Toy, Hidalgo, Mousavi, Oğulcan Yatgın (Hasan Yeşibudak, Muhammet Kaya, Kaan Gürbüz, Taha Erden, Hasan Sıkar)
Setler: 16-25, 18-25, 15-25
Süre: 79 dakika (25, 27, 27)
AXA Sigorta Efeler Ligi 5. hafta mücadelesinde Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda Altekma'yı 3-0 mağlup etti.
Kaynak: AA
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