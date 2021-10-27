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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

27.10.2021 20:42
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Başkent AnkaraHakemler: Hakkı Demiralay, İlknur ÇakarZiraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Atanasov, Faik Samet Güneş, Ter Maat, Camejo (Berkay Bayraktar, Aykut Gedik, Ahmet Samet Baltacı, Tuinstra)Sorgun Belediyespor: Orçun Ergün, Wieczorek, Hakan Polat, Danilov, Tymofii,...

Salon: Başkent Ankara

Hakemler: Hakkı Demiralay, İlknur Çakar

Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Atanasov, Faik Samet Güneş, Ter Maat, Camejo (Berkay Bayraktar, Aykut Gedik, Ahmet Samet Baltacı, Tuinstra)

Sorgun Belediyespor: Orçun Ergün, Wieczorek, Hakan Polat, Danilov, Tymofii, Murathan Kısal (Deniz İvgen, Erenhan Can, Melih Özdemir, Ali Onur Edis, Onur Altınkaya)

Setler: 25-21, 25-21, 25-14

Süre: 79 dakika (26, 30, 23)

AXA Sigorta Efeler Ligi 5. hafta maçında Ziraat Bankkart, sahasında Sorgun Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Ziraat Bankkart, 4. galibiyetini aldı. Sorgun Belediyespor ise 2. yenilgisini yaşadı.

Sorgun Belediyespor, Samet Güneş, Efeler Ligi, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor


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