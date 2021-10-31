Salon: TVF Başkent
Hakemler: Koray Yılmazgil, Tolgacan Dinçer
Halkbank: Selçuk Keskin, Bruno, Vigrass, Ramos, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç (Caner Ergül, Volkan Döne, Efe Bayram, Aslan Ekşi, Oğuzhan Karasu, Vucicevic)
Altekma: Buculjevic, Hamacher, Yunus Emre Tayaz, Weber, Cafer Kırkıt, Ertuğrul Gazi Metin (Hüseyin Şahin, Mehmet Özbek, Altay Demirci, Khani, Halil Dolaşık, Enes Atlı)
Setler: 23-25, 25-17, 25-27, 25-16, 15-13
Süre: 150 dakika (32, 27, 43, 26, 22)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftasında Halkbank, Altekma'yı 3-2 mağlup etti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor