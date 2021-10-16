Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında PTT, konuk ettiği Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'dan şikayetçi oldu

Baskında Türk vatandaşı ile Özbek kadın fuhuş yaparken suçüstü yakalandı

Türkiye'deki tır şoförleri Avrupa'daki şoför ihtiyacına karşılamaya talip oldu

Z kuşağı rol modellerini belirledi! İlk 15'te kadın olarak sadece Müge Anlı ve Meral Akşener yer aldı