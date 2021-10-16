Salon: TVF Başkent
Hakemler: Koray Yılmazgil, İlknur Çakar
PTT: Campos, Ceren Nur Domaç, Dimitrova, Rousseaux, Bahar Akbay, Sıla Çalışkan (Simay Kurt, Merve Tanyel, Ece Morova, Dilşad Nur Kavas)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Güldeniz Önal, Emine Arıcı, Aslıhan Kılıç, Szakmary, Ergül Eroğlu, Ezgi Bektaş (Eylül Akarçeşme, Berra Eren, Merve Nur Öztürk, Melis Yılmaz)
Setler: 25-16, 25-22, 22-25, 27-25
Süre: 127 dakika (23, 31, 32, 41)
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında PTT, konuk ettiği Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.
Kaynak: AA
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