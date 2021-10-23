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Galatasaray HDI Sigorta - Eczacıbaşı Dynavit: 3-2 - Son Dakika

Galatasaray HDI Sigorta - Eczacıbaşı Dynavit: 3-2

23.10.2021 23:02
Galatasaray HDI Sigorta - Eczacıbaşı Dynavit: 3-2

SALON: Burhan Felek VestelHAKEMLER: Ebru Kaya, Recep KarakoçGALATASARAY HDI SİGORTA: İlkin Aydın, Fatma Beyaz, Caratasu, Vasilantonaki, Planinsec, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen, Esra Demirkıran, Nilay Karaağaç, Sude Hacımustafaoğlu, Beren Yeşilırmak)ECZACIBAŞI DYNAVİT: Hande Baladın, Beyza...

SALON: Burhan Felek Vestel

HAKEMLER: Ebru Kaya, Recep Karakoç

GALATASARAY HDI SİGORTA: İlkin Aydın, Fatma Beyaz, Caratasu, Vasilantonaki, Planinsec, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen, Esra Demirkıran, Nilay Karaağaç, Sude Hacımustafaoğlu, Beren Yeşilırmak)ECZACIBAŞI DYNAVİT: Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic, Saliha Şahin, Heyrman, Ognjenovic (Simge Aköz, Fatma Şekerci, Adams, Merve Atlıer)SETLER: 25-20, 16-25, 25-20, 22-25, 15-9

SÜRE: 135 dakika (27, 26, 33, 33, 16)

Galatasaray HDI Sigorta, Misli.com Sultanlar Ligi'nin 5'inci haftasında Eczacıbaşı Dynavit'i kendi sahasında 3-2 mağlup etti.


Galatasaray HDI Sigorta - Eczacıbaşı Dynavit: 3-2
Galatasaray HDI Sigorta - Eczacıbaşı Dynavit: 3-2
Galatasaray HDI Sigorta - Eczacıbaşı Dynavit: 3-2
Galatasaray HDI Sigorta - Eczacıbaşı Dynavit: 3-2
Galatasaray HDI Sigorta - Eczacıbaşı Dynavit: 3-2
Galatasaray HDI Sigorta - Eczacıbaşı Dynavit: 3-2

Burhan Felek, Fatma Beyaz, Sigorta, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Galatasaray HDI Sigorta - Eczacıbaşı Dynavit: 3-2 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Galatasaray HDI Sigorta - Eczacıbaşı Dynavit: 3-2 - Son Dakika
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