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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

30.10.2021 16:50
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Ebru Kaya, Aylin Nazire TurnaoğluYeşilyurt: Strumilo, Neslişah Akar, Ceren Kapucu, Nilsu Sen, Veltman, Eda Kafkas (Pınar Atasever, Bilge Paşa, Ezgi Taşdemir, Burcu Yönder, Duru Aksu, Tuana Köse)Aydın Büyükşehir Belediyespor: Aslıhan Kılıç, Ezgi Bektaş,...

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ebru Kaya, Aylin Nazire Turnaoğlu

Yeşilyurt: Strumilo, Neslişah Akar, Ceren Kapucu, Nilsu Sen, Veltman, Eda Kafkas (Pınar Atasever, Bilge Paşa, Ezgi Taşdemir, Burcu Yönder, Duru Aksu, Tuana Köse)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Aslıhan Kılıç, Ezgi Bektaş, Berra Eren, Szakmary, Güldeniz Önal, Emine Arıcı (Eylül Akarçeşme, Melis Yılmaz, Nur Öztürk, Pelin Özkılıççı)

Setler: 23-25, 25-20, 15-25, 19-25

Süre: 111 dakika (28, 29, 25, 29)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin altıncı haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Yeşilyurt'u 3-1 yendi.

Büyükşehir Belediyespor, Burhan Felek, Yeşilyurt, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor


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