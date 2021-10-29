Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu başkanı Niyazi Kurt güven tazeledi

Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu'nun (TVGFBF) 5'inci Olağan Genel Kurulu iki adayın katılımıyla gerçekleşti. Kurulda, Niyazi Kurt yeniden başkanlığına seçildi.

TVGFBF, 5'inci Olağan Genel Kurul toplantısını Ankara'da bir otelde gerçekleştirdi. Genel kurulda faaliyet ve denetim raporları ibra edilmesinin ardından başkan adayları Alparslan Hazar ve Niyazi Kurt, salonda bulunan delegelere hitap etti. Niyazi Kurt, yapılan seçim sonucunda 130 delegenin oyunu alarak yeniden başkanlığa seçildi. Diğer aday Alparslan Hazar ise 36 oyda kaldı.Niyazi Kurt, başkanlığındaki yönetim kurulu; Kaya Bilge, Hasan Aydın, Sait Akdağ, Koray Girgin, İhsan Görmez, Hakan Soyyılmaz, Cafer Yılmaz, Mustafa Uslu, Yakup Cin, Tamer Arık, Adnan Ersoy, Zahid Eryılmaz, Mahmut Talha Sağlıklı ve Ziya Can Satır'dan oluştu.