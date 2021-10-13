Yasemin Adar, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'da

- Yasemin Adar, Balıkesir Büyükşehir Belediye spor'da

BALIKESİR - Avrupa ve dünya şampiyonu, Tokyo Olimpiyat Oyunları üçüncüsü Balıkesirli milli sporcu Yasemin Adar, spor kariyerine Balıkesir Büyükşehir Belediyespor çatısı altında devam edecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor her geçen gün elini güçlendirmeye, Balıkesir'de yetişen sporcuları bünyesine kazandırmaya devam ediyor. Balıkesir'in yurt içi ve yurt dışındaki milli gururu Yasemin Adar, Büyükşehir Belediyespor bünyesinde spor kariyerine devam edecek. Yasemin Adar'ın Büyükşehir Belediyespor'da devam edeceğini açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Yasemin Adar artık bizim sporcumuz, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu olarak kariyerine devam edecek. Bunlar tesisle, antrenörle ve yöneticilerin bakış açısıyla oluyor. Bunlar olmazsa, büyükşehirler başarılı oyuncularımızı alıyor. Büyükşehir belediyesi olarak bu işe gönül veriyor, başka şehirlerin kulüplerinde kariyerine devam eden başarılı sporcularımızı bünyemize kazandırıyoruz" diye konuştu.