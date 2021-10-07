Yeni Malatyaspor'da kötü gidişat camiayı endişelendiriyor

- Yeni Malatya spor'da kötü gidişat camiayı endişelendiriyor

3 sezondur yaşanan sıkıntılar nedeniyle yönetim değişikliği isteniyor

MALATYA - 2021-2022 Süper Lig sezonunda oynadığı 8 maçta aldığı 6 puanla son sıralarda yer alan Yeni Malatyaspor'daki kötü gidişat taraftar ve camiayı endişelendiriyor. Geçtiğimiz hafta Teknik Direktör İrfan Buz ile yolların ayrılmasının ardından camianın büyük bölümü ise yönetimin de el bırakmasından yana görüş bildiriyor.

Süper Lig'de 5 sezondur mücadele eden Yeni Malatyaspor, 3 sezondur kötü günler yaşıyor. TFF 1. Lig'de 2016-2017 sezonunu ikinci sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen sarı-siyahlı ekip, üç sezon sonra küme düştü. Ancak pandemi nedeniyle TFF'nin kararıyla ligden küme düşmeler kalkınca derin nefes aldı ve ligde kaldı. Şehirde siyasi ve STK'ların büyük bölümünde oluşan genel kanıda Adil Gevrek ve yönetimin görevi bırakması olsa da, yaşanan baskıya rağmen göreve devam eden Gevrek sezon başında Yeni Malatyaspor'un daha iyi yerlerde olacağını söyledi.

Yeni sezona Teknik Direktör İrfan Buz yönetiminde giren sarı-siyahlılar ilk 8 haftada oynadıkları karşılaşmalarda sadece 2 galibiyet ile kötü bir başlangıç yapınca statta taraftarlar yönetimi istifaya çağırdı. Sadece taraftarlar değil sarı-siyahlı formaya gönül vermiş birçok STK ve siyasiler ile spor yorumcuları da Başkan Adil Gevrek'in artık görevi bırakmasından yana.

"Acilen seçimli genel kurul kararı alınmalı"

Yeni Malatyaspor Divan Kurulu Üyelerinden Gazeteci Mikail Pelit kulüpte son üç sezondur yaşanan ciddi sorunlara değinerek, "Bu sıkıntıların giderilmesi için Adil Gevrek'in seçimli bir genel kurul yapılmasını sürekli tavsiye ettik. Ancak Adil Gevrek bunu yapmadı. Yapmadığı içinde Malatya'daki sorun ve sıkıntılar katlanarak devam ediyor. Önümüzdeki süreç içerisinde teknik direktör değişikliğinin çok etkili olmayacağını düşünüyorum. Acilen Adil Gevrek'in genel kurulu kararı alması gerekiyor ve bir güven tazelemesi gerekiyor. Çünkü kamuoyunda başkana karşı maalesef bir güvensizlik söz konusu acilen genel kurul yapılmalı. Eğer aday olacaksa Adil Gevrek de adaylığını koyabilir. Ama bu yapılmadan bir takım pansuman tedavileriyle Malatyaspor'un Süper Lig'de kalmasını zor görüyorum. İnşallah Adil Gevrek, artık bir takım gerçekleri görür ve genel kurul kararı alır diye temenni ediyorum" dedi.

"Adil Gevrek miladını doldurdu"

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Mehmet Aydın da, gönül verdikleri şehrin takımının gidişatının yine kötü olduğunu belirterek, "Adil Gevrek'in miadı doldu" dedi. Kulüpte kötü gidişatın aslında bugünle alakalı bir sorun olmadığını da ifade eden Aydın, "2019-2020 sezonunda takım küme düştü. Ancak Cumhurbaşkanımızın küme düşürmeyi kaldırmasıyla ligde kaldık" ifadelerine yer verdi. Yeni Malatyaspor'un şeffaf yönetilmediğini de iddia eden Mehmet Aydın, "3 yıldır da böyle devam ediyor. Bugün şehre baktığınız zaman medyasından STK'sından taraftarından baktığınız zaman Adil Gevrek'i istemiyorlar. Adil Gevrek'in miadı doldu. Tabi arkasında kim var. Kim bunu ısrarla tutuyor. Bunu bilemiyoruz. Malatyaspor günün sonunda bu gidişatla bu yıl olmasa bile gelecek yıl küme düşer. Kulübün 200-300 milyon borcu olduğu söyleniyor. Hesap soran da yok. Yani sorun İrfan Buz'da değil, kötü idare edilmesinde, kötü yönetilmesinde. Bugünle alakalı değil, dün de böyleydi. 3 yıldır böyle gidiyor. Şu ana kadar 8-9 hoca geldi gitti. Onlarca futbolcu geldi gitti. Bizim duyumumuz UEFA'dan da ceza geleceği, FIFA'nın yaptırım yapacağı. Malatyaspor'u çok kötü günler bekliyor. İnşallah bu şehri yönetenler gereğini yapar. Şeffaf bir yönetim getirirler. Yeni Malatyaspor da kurtulur" diye konuştu.

"Çekirge bir sıçradı, iki sıçradı ama üçüncüye nasıl zıplayacak bunu bende merak ediyorum"

Spor programcısı Ahmet Polat da yönetimin değişmesinden yana olduklarını dile getirerek, "İki sezon önce küme düşen bir yeni Malatyaspor vardı. Geçen sezon son anda kurutulan bir yeni Malatyaspor vardı. Bu sezon, çekirge bir sıçradı, iki sıçradı ama üçüncüye nasıl zıplayacak bunu merak ediyorum. Bunun için iyi bir hoca gelmesi lazım. Ciddi transfer yapılması lazım. Adil Gevrek'in miadını doldurduğunu tek ben değil herkes düşünüyor. Siyasilerin, taraftarların, kamuoyu Adil Gevrek'in bırakmasını söylüyor ama Adil Gevrek, kulüp sanki kendininmiş gibi lanse ediyor. Bu durumda Malatyaspor apaçık ortada. Bundan sonraki süreçte Adil Gevrek'in de düşünmesi lazımdı" dedi.

Siyasilerin ve şehri yönetenlerin bu duruma acilen el atması gerektiğini de ifade eden Polat, "Devre arasına kadar alacağımız puanları alıp, devre arasında yapacağımız transferlerle de sezon sonu ligde kalma düşüncesine girmeliyiz. Yeni Malatyaspor küme düşerse bir daha kolay kolay çıkamaz. Borçların 150 milyonun üzerinde olduğu söyleniyor. Mali kongrelerde Yeni Malatyaspor'un borcu hep az olarak gösterildi. Denetleyici bir firma yok. Siyasilerimizin kesinlikle ama kesinlikle olaya el atması lazım diye düşünüyorum. İnşallah ligde kalırız" şeklinde konuştu.

Öte yandan Yeni Malatyaspor'un sosyal medya hesaplarında düşüncelerini yazan taraftarların da büyük bölümü sorunun teknik direktörün gönderilmesi ile çözülemeyeceğini yazarak, yönetimin el değiştirilmesi gerektiğini dile getirdi.