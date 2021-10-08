Yeni Malatyaspor, Marius Sumudica ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da İrfan Buz'dan boşalan teknik direktörlük görevine Marius Sumudica getirildi.

Süper Lig'in 8'inci haftasında sahasında Hatayspor'a 2-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor'da teknik direktör İrfan Buz ile yollar ayrılmıştı. Malatyaspor yönetimi, milli arada takımın başına Rumen teknik adam Marius Sumudica'yı getirdi. Tecrübeli teknik adam ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.