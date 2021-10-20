Yeşilin İncileri 1. olağan kongresini gerçekleştirdi

Bursaspor'un kadınlardan oluşan grubu Yeşilin İncileri 1. Olağan Kongresi'ni gerçekleştirdi.

Bursaspor Yeşilin İncileri 2021 Spor Kulübü Derneği olarak 1.Olağan kongresini gerçekleştirdi. Kongrenin sadece bir toplantıdan ibaret olmadığını, Bursaspor'u sadece tribünlerde değil, ülkenin her köşesinde gerek ziyaretler, gerek sosyal sorumluluk projelerinde layıkıyla temsil etmek ve kadınların ve kız çocuklarının gelecek nesillerin " Bizde varız " diyeceği projeleri hayata geçirmek olduğu dile getirildi.

Konuyla ilgili konuşan üye ve taraftar sorumlusu Özlem Kurtulan, "Çok zorlu bir süreçten geçiyoruz. Ama biz inanıyoruz ki camia olarak bu kötü günleri geride bırakacak ve ait olduğumuz süper lige geri döneceğiz. Bu süreçte bizler de Bursaspor ile olan gönül bağlarımızı zayıflatmak yerine güçlendirmek için elimizden geleni yapmaktan onur ve gurur duyacağız. Ben 20 yıldır Bursaspor camiasıyla iç içe yaşayan biri olarak Bursaspor ile derinden gönül bağı kurup ailemizin bir ferdi bir parçası olarak yaşıyorum. Gerek yönetimimizde, gerekse burada benimle aynı duyguları yaşayan arkadaşlarımızın da varlığıyla sizlerle ve aramıza katılacak arkadaşlarımız, kardeşlerimiz ve büyüklerimizle birlikte kulübümüze ve Türk Futbolu'na katkı sağlayacağımıza canı gönülden inanıyorum" dedi. - BURSA