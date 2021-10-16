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Yılport Samsunspor: 3-2 - Son Dakika

Yılport Samsunspor: 3-2

16.10.2021 21:03
Yılport Samsunspor: 3-2

STAT: Menemen İlçeHAKEMLER: Kadir Sağlam (xx), Mehmet Şahan Yılmaz (xx), Murat Şener (xx)MENEMENSPOR: Batuhan (xxx) – Sinan (xx), Mazlum (xxx), Ömer (xxx), Mete (xx), Cem (xx) (Dk. 90 Oğuzhan), Alhassan (xx), Abdullah (xxx) (Dk. 72 Ahmet Aslan xx), Gomes (xxx) (Dk. 72 Sabbah xx), Rasheed (xxx) (Dk.

STAT: Menemen İlçe

HAKEMLER: Kadir Sağlam (xx), Mehmet Şahan Yılmaz (xx), Murat Şener (xx)MENEMENSPOR: Batuhan (xxx) – Sinan (xx), Mazlum (xxx), Ömer (xxx), Mete (xx), Cem (xx) (Dk. 90 Oğuzhan), Alhassan (xx), Abdullah (xxx) (Dk. 72 Ahmet Aslan xx), Gomes (xxx) (Dk. 72 Sabbah xx), Rasheed (xxx) (Dk. 90 Muhammed Himmet), Ahmet Sağat (xxx) (Dk. 76 Pote xx)YILPORT SAMSUNSPOR: Aykut (x) – Alaaddin (x) (Dk. 75 Ali x), Barış (x), Boli (xx), Soner (xx), Diomande (xx), Osman (x), Cihan (x) (Dk. 57 Bah x), Yasin (x), Fofana (x) (Dk. 75 Melih x), Tomane (xx)GOLLER: Dk. 12 Ömer, Dk. 47 (Pen) Mazlum, Dk. 52 Ahmet Sağat (Menemenspor), Dk. 27 Diomande, Dk. 56 Tomane (Samsunspor)KIRMIZI KART: Dk. 80 Tomane (Samsunspor)SARI KARTLAR: Tomane, Soner, Yasin (Samsunspor)TFF 1'inci Lig'de 9'uncu hafta mücadelesinde Menemenspor evinde Yılport Samsunspor'u 3-2 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 12'nci dakikada Ömer, 47'nci dakikada penaltıdan Mazlum, 52'nci dakikada Ahmet Sağat atarken, Samsunspor'un gollerini 27'nci dakikada Diomande, 56'ncı dakikada Tomane kaydetti. Tomane, 80'inci dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Bu sonuçla 3 maçlık galibiyet özlemini sonlandıran Menemenspor 11 puana ulaşırken, Yılport Samsunspor 11 puanda kaldı.12'nci dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sağdan Abdullah'ın kullandığı kornerde iyi yükselen Ömer, kafayla topu filelere yolladı: 1-0.15'inci dakikada Menemenspor etkili geldi. Abdullah sağdan kazanılan kornerde bir kez daha ceza sahasına kesti, bu kez Ahmet Sağat kafayı vurdu. Savunma topu çizgi önünden çıkardı.22'nci dakikada gelişen Samsunspor atağında Alaaddin sağdan ceza sahasına ortaladı. Tomane'nin volesinde kaleci Batuhan gole izin vermedi.27'nci dakikada Yılport Samsunspor skora denge getirdi. Cihan'ın pasıyla topla buluşan Diomande uzak mesafeden sert vurdu, top kaleci Batuhan'ın müdahalesine rağmen direğe de çarparak ağlara gitti: 1-1.47'nci dakikada soldan ceza sahasına giren Rasheed, Barış'la girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Mazlum, kaleci Aykut'u ters köşeye yatırdı: 2-1.50'nci dakikada sağdan Menemenspor ceza sahasına giren Cihan'ın şutunda top yandan dışarı gitti.52'nci dakikada Gomes'in şık pasında topla buluşan Ahmet Sağat soldan ceza sahasına girerek düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden filelere gönderdi: 3-1.56'ncı dakikada konuk ekibin kazandığı serbest vuruşta Menemenspor ceza sahası karıştı. Penaltı noktası üzerinde sırtı dönük pozisyonda topla buluşan Tomane, dönerek düzgün bir vuruşla farkı 1'e indirdi: 3-2.80'inci dakikada Samsunsporlu Tomane, Ahmet Aslan'ı indirince ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.83'üncü dakikada Yasin'in kullandığı frikikte kaleci Batuhan çatala giden topu kornere tokatladı. Menemenspor müsabakayı 3-2 kazandı.Mücadele Menemenspor'un 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.

- İzmir
Yılport Samsunspor: 3-2
Yılport Samsunspor: 3-2
Yılport Samsunspor: 3-2
Yılport Samsunspor: 3-2
Yılport Samsunspor: 3-2
Yılport Samsunspor: 3-2
Yılport Samsunspor: 3-2
Yılport Samsunspor: 3-2

Kadir Sağlam, Ahmet Aslan, Samsunspor, Gomes, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Yılport Samsunspor: 3-2 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Yılport Samsunspor: 3-2 - Son Dakika
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