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Ceyhan Spor: 6-1 - Son Dakika

Ceyhan Spor: 6-1

27.10.2021 20:00
Ceyhan Spor: 6-1

STAT: Bitci Timsah ParkHAKEMLER: Alim Kandemir, Osman Baruk, Mehmet KuruBURSASPOR: Canberk Yurdakul (Dk. 46 Deniz Aydın) - Taha Altıkardeş, Cüneyt Köz, Furkan Emre Ünver (Dk. 65 Elton-Ofoi Acolatse), Uğur Kaan Yıldız, Aykut Akgün, Tuğbey Akgün (Dk.

STAT: Bitci Timsah Park

HAKEMLER: Alim Kandemir, Osman Baruk, Mehmet KuruBURSASPOR: Canberk Yurdakul (Dk. 46 Deniz Aydın) - Taha Altıkardeş, Cüneyt Köz, Furkan Emre Ünver (Dk. 65 Elton-Ofoi Acolatse), Uğur Kaan Yıldız, Aykut Akgün, Tuğbey Akgün (Dk. 77 Reagy Ofosu), Emirhan Aydoğan, Hasan Ayaroğlu, Eren Güler (Dk. 46 Vefa Temel), Batuhan Kör (Dk. 81 Hasan Sabri Karaca) CEYHAN SPOR: Nusret Can Körümdük - Emre Alan (Dk. 85 Berkay Tekin), Mert Canpolat, Muhammet Şahin, Mustafa Köroğlu, Zekeriya Çakırca (Dk. 77 Kemal Temel), Okan Saraçoğlu (Dk. 65 Selçuk Öztürk), Abdulkadir Çelik (Dk. 65 Yunus Nas), Abdurrahman Emek, Kudret Oben Saraçoğlu, Fatih Yılmaz (Dk. 77 Mert Polat Keklik)GOLLER: Dk. 4 (P) - Dk. 27 Emirhan Aydoğan, Dk. 17 Hasan Ayaroğlu, Dk. 30 Batuhan Kör, Dk. 76 Vefa Temel, Dk. 85 Hasan Sabri Karaca (Bursaspor), Dk. 25 Abdurrahman Emek (Ceyhan Spor)SARI KARTLAR: Uğur Kaan Yıldız, Emirhan Aydoğan (Bursaspor), Emre Alan, Fatih Yılmaz (Ceyhan Spor)Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü tur mücadelesinde Bursaspor, sahasında Ceyhanspor'u 6-1 yenerek, bir üst tura yükseldi.3'üncü dakikada Emre Alan, ceza sahası içerisinde Hasan Ayaroğlu'nu düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi.4'üncü dakikada topun başına geçen Emirhan Aydoğan, topu ağlara gönderdi: 1-0.17'nci dakikada Bursaspor atağında ceza sahasında Batuhan Kör'ün vuruşunda kaleci topu çelmeyi başardı, ancak soldan atağa destek veren Hasan Ayaroğlu, sert vuruşuyla topu filelere gönderdi: 2-0.25'inci dakikada gelişen Ceyhan Spor atağında sol kanattan topla birlikte ceza sahasına giren Abdurrahman Emek, yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu: 2-1.27'nci dakikada Emirhan Aydoğan, ceza sahası içerisinde sol taraftan sert vurdu, savunmaya da çarpan top kaleci Nusret Can'ı yanıltarak ağlara yöneldi: 3-1.30'uncu dakikada Bursaspor bir kez daha golü buldu. Sol taraftan Emirhan Aydoğan'ın içeriye doğru pasında, kale ağzında Batuhan Kör dokunuşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 4-1.71'inci dakikada Ceyhan Spor'da Emre Alan'ın ceza sahası içerisinde rakibinin müdahalesi sonrası yerde kalmasıyla hakem penaltı noktasını gösterdi.72'nci dakikada topun başına geçen Fatih Yılmaz'ın vuruşunda kaleci Deniz Aydın, iki müdahalede topa sahip olarak golü önledi.76'ncı dakikada Bursaspor'da topla birlikte ceza sahasına giren Vefa Temel, yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı uzak kale direğinin yanından ağlara gönderdi: 5-1.85'inci dakikada Bursaspor'da Hasan Basri Karaca, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 6-1. Maç bu skorla sona erdi.

- Bursa
Ceyhan Spor: 6-1
Ceyhan Spor: 6-1
Ceyhan Spor: 6-1
Ceyhan Spor: 6-1
Ceyhan Spor: 6-1
Ceyhan Spor: 6-1
Ceyhan Spor: 6-1
Ceyhan Spor: 6-1
Ceyhan Spor: 6-1
Ceyhan Spor: 6-1
Ceyhan Spor: 6-1
Ceyhan Spor: 6-1
Ceyhan Spor: 6-1
Ceyhan Spor: 6-1
Ceyhan Spor: 6-1
Ceyhan Spor: 6-1
Ceyhan Spor: 6-1
Ceyhan Spor: 6-1
Ceyhan Spor: 6-1

Hasan Ayaroğlu, Türkiye Kupası, Bursaspor, Aydoğan, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Ceyhan Spor: 6-1 - Son Dakika Spor


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